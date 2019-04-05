05.04.2019, 16:32
Мику Джаггеру сделали операцию на сердце.
Джаггер, недавно отметивший свой 75-летний юбилей, попал в больницу Нью-Йорка с острой болью в сердце. Впоследствии ему была проведена операция на сердечном клапане.
По причине отсутствия основного участника, британская группа была вынуждена отменить все концерты в рамках своего тура.
Сейчас артист восстанавливается после оперативного вмешательства, его самочувствие нормализовалось.
Когда именно Джаггер возобновит концертную деятельность пока не известно, так как потребуется некоторое время для полного восстановления здоровья певца.
По причине отсутствия основного участника, британская группа была вынуждена отменить все концерты в рамках своего тура.
Сейчас артист восстанавливается после оперативного вмешательства, его самочувствие нормализовалось.
Когда именно Джаггер возобновит концертную деятельность пока не известно, так как потребуется некоторое время для полного восстановления здоровья певца.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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