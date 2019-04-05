ИА «Ореанда-Новости»

Джаггер

Впоследствии

Джаггер

По данным журнала Billboard, последняя неделя марта выдалась очень тяжелой для всемирно известной группы The Rolling Stones. Главный вокалист группы Мика, недавно отметивший свой 75-летний юбилей, попал в больницу Нью-Йорка с острой болью в сердце.ему была проведена операция на сердечном клапане.По причине отсутствия основного участника, британская группа была вынуждена отменить все концерты в рамках своего тура.Сейчас артист восстанавливается после оперативного вмешательства, его самочувствие нормализовалось.Когда именновозобновит концертную деятельность пока не известно, так как потребуется некоторое время для полного восстановления здоровья певца.