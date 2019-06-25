ИА «Ореанда-Новости» . Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина перепутала русских классиков и

Ошибку чиновница допустила во время прямого эфира на телеканале «Абакан 24» в середине июня, однако СМИ обратили внимание на конфуз только сейчас. Темой программы стали проблемы школьного образования. Журналист Алексей Кириченко спросил гостью об актуальности русской литературы и о том, проходят ли учащиеся произведения Радищева. Министр добавила, что подросткам сложно читать классические произведения из-за наличия устаревших слов, значения которых им не знакомо.

В министерстве образования Хакасии сайту kp.ru заявили, что Гимазутина оговорилась. Того же мнения придерживается и Кириченко. По его словам, на чиновницу повлиял «мандраж прямого эфира, волнение», а после программы министр признала ошибку и назвала её непростительной.

Ранее в мае чиновницу из Сургута лишили премии из-за совета, который она дала россиянам. Сотрудница администрации Сургутского района Любовь Иванцова предложила гражданам «поднять пятую точку» и решить проблемы самостоятельно.