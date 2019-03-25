25.03.2019, 11:23
Минкульт предлагает запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками
ИА «Ореанда-Новости». В Министерстве культуры говорят о том, что возможно в скором будущем посетителей музеев обяжут на входе сдавать сумки и рюкзаки, пишет ТАСС.
Таким образом в министерстве отреагировали на инцидент в Историческом музее, где журналисты «Московского комсомольца», проверяя систему безопасности, повесили на стену картину на выставке «Николай II. Семья и престол».
В Минкульте отмечают, что исключить такие случаи можно с помощью запрета проходить в музеи с сумками, сдавая их в камеру хранения. При этом в ведомстве признают, что такая мера может быть неудобна для посетителей.
Сейчас министерство изучит произошедшее и разработает специальные рекомендации музеям. А действия журналистов оценят правоохранительные органы. При этом в Минкульте отметили, что с этической точки зрения порицают поступок журналистов.
Таким образом в министерстве отреагировали на инцидент в Историческом музее, где журналисты «Московского комсомольца», проверяя систему безопасности, повесили на стену картину на выставке «Николай II. Семья и престол».
В Минкульте отмечают, что исключить такие случаи можно с помощью запрета проходить в музеи с сумками, сдавая их в камеру хранения. При этом в ведомстве признают, что такая мера может быть неудобна для посетителей.
Сейчас министерство изучит произошедшее и разработает специальные рекомендации музеям. А действия журналистов оценят правоохранительные органы. При этом в Минкульте отметили, что с этической точки зрения порицают поступок журналистов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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