Таким образом в министерстве отреагировали на инцидент в Историческом музее, где журналисты «Московского комсомольца», проверяя систему безопасности, повесили на стену картину на выставке «Николай II. Семья и престол».В Минкульте отмечают, что исключить такие случаи можно с помощью запрета проходить в музеи с сумками, сдавая их в камеру хранения. При этом в ведомстве признают, что такая мера может быть неудобна для посетителей.Сейчас министерство изучит произошедшее и разработает специальные рекомендации музеям.. При этом в Минкульте отметили, что с этической точки зрения порицают поступок журналистов.