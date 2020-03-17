ИА «Ореанда-Новости». Минкульт издал приказ, в котором порекомендовал всем российским музеям ограничить работу из-за распространения коронавируса.



Так, в будни музеям рекомендуется сократить рабочий день, а в выходные прекратить работу.



В документе также сказано, что в музеи не надо пускать посетителей без медицинских масок. Маски граждане купить самостоятельно.



Такие же меры рекомендуется принять и в других подведомственных заведениях — театрах, филармониях, цирках и т. д.