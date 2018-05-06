ММДМ отметит День Победы серией концертов

8, 9 и 10 мая 2018 года в Светлановском зале Московского международного Дома музыки пройдут праздничные концерты, посвящённые Дню Победы. Перед слушателями выступят известные российские коллективы – Хор Сретенского монастыря, Президентский оркестр РФ, Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России, Академический хор русской песни Российского государственного музыкального телерадиоцентра, а также солисты Людмила Сафонова, Ярослав Абаимов, Николай Диденко, Наталия Шмитт, Ирина Рейнард, Дмитрий Хромов, и другие.



Программа первого концерта 8 мая под названием "Помните…" посвящена героям Великой Отечественной войны - хор Сретенского монастыря и Президентский оркестр Российской Федерации под управлением Евгения Никитина исполнят знаменитые песни о войне. Кроме того, в этот вечер прозвучат марши, вальсы, танго и народные песни. В качестве солистки выступит Людмила Сафонова, а в роли ведущего – Алексей Андреев.



9 мая, в праздник Великой Победы, состоится концерт "Музыка нашей Победы", в котором прозвучат мелодии и песни военных лет, вальсы и танго. В Светлановском зале ММДМ выступят Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России – визитная карточка и гордость Российского Флота, а также солисты Ирина Рейнард (меццо-сопрано), Дмитрий Хромов (тенор), Максим Перебейнос (баритон) и Наталия Шмитт (сопрано). За дирижёрский пульт встанет Роман Плотников.



Дню Великой Победы посвятит также свой концерт 10 мая Академический хор русской песни. В программу праздничного вечера "Нам дороги эти позабыть нельзя..." войдут песни, ставшие частью военной истории России: "Синий платочек", "Тёмная ночь", "Смуглянка", "Соловьи", "Огонек", "Яблочко", "Вечер на рейде", "Дорога на Берлин", и многие другие. Концерт задуман как яркое красочное костюмированное представление, в котором примут участие солист театра "Новая опера" Ярослав Абаимов (тенор), приглашённый солист Большого театра, лауреат премии Grammy Николай Диденко (бас), а также вокальная, оркестровая и танцевальная группы Академического хора русской песни.



8 мая 2018, Светлановский зал, 19:00

"Помните…"

Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы



Хор Сретенского монастыря

Регент – Никон Жила

Президентский оркестр Российской Федерации

Руководитель оркестра – Вера Крылова

Дирижёр – Евгений НИКИТИН

Солистка – Людмила САФОНОВА

Ведущий – Алексей АНДРЕЕВ



В программе – песни о войне, марши, вальсы, танго, народные песни



9 мая 2018, Светлановский зал, 19:00

"Музыка нашей Победы"



Центральный концертный образцовый оркестр

имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России

Художественный руководитель и главный дирижер – Алексей КАРАБАНОВ

Солисты:

Наталия ШМИТТ, сопрано

Ирина РЕЙНАРД, меццо-сопрано

Дмитрий ХРОМОВ, тенор

Максим ПЕРЕБЕЙНОС, баритон

Дирижер – Роман ПЛОТНИКОВ



В программе – песни военных лет, марши и вальсы



10 мая 2018, Светлановский зал, 19:00

"Нам дороги эти позабыть нельзя..."

Академический хор русской песни

Российского государственного музыкального телерадиоцентра



Художественный руководитель – Николай Азаров

Солисты: Ярослав АБАИМОВ, тенор; Николай ДИДЕНКО, бас

Дирижёры – Николай АЗАРОВ, Андрей АЗОВСКИЙ

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