ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали мошенников, которые продались продать фальшивый эскиз известного автопортрета Винсента Ван Гога. За поддельную картину злоумышленники требовали несколько миллионов евро. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Сообщение в полицейский департамент города Монпелье о том, что мошенники собираются реализовать поддельную работу знаменитого художника, поступило, когда уже во всю шли переговоры с покупателем. По факту преступления были задержаны четыре человека. Гражданин Бельгии выступал, как владелец произведения искусства.

Сама подделка, которая была заявлена, как эскиз «Автопортрета с отрезанным ухом и трубкой», была передана для экспертизы музею Орсе. Специалист заключил, что акварель стопроцентная подделка и никак не относится к творчеству Ван Гога.