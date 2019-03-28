В концерте принимают участие:Александр КНЯЗЕВ (виолончель)Иван РУДИН (фортепиано)В программе:Брамс – Соната №1 для альта и фортепиано, соч.120 №1– Соната №2 для альта и фортепиано, соч.120 №2 (версия для виолончели и фортепиано)– Соната для скрипки и фортепиано, соч.78(авторское переложение для виолончели и фортепиано)– Соната для виолончели и фортепиано фа мажор, соч.99«Я знал…и надеялся, что грядёт Он, тот, кто призван стать идеальным выразителем времени, тот, чьё мастерство не проклёвывается из земли робкими ростками, а сразу расцветает пышным цветом.Такими словами приветствовал двадцатилетнего Брамса его старший собрат, Роберт Шуман, словно передавая ему эстафету. В своей музыке великий композитор создал правдивую и сложную картину жизни человеческого духа — бурного во внезапных порывах, стойкого и мужественного во внутреннем преодолении препятствий, весёлого и жизнерадостного, элегически мягкого и порой усталого, мудрого и строгого, нежного и душевно отзывчивого. В наследии Брамса много великолепной камерной музыки: популярнейшие скрипичные сонаты, фортепианные квартеты, песни.На сцену выйдет один из самых харизматичных и талантливых музыкантов своего поколения, заслуженный артист России Александр Князев. Музыкант родился в 1961 году в Москве, окончил Московскую консерваторию по классу виолончели (профессор А.К.Федорченко) и Нижегородскую консерваторию по классу органа (профессор Г.И. Козлова). Завоевал международное признание, став лауреатом престижных конкурсов, в том числе им. П.И. Чайковского в Москве, UNISA в ЮАР, имени Г. Кассадо во Флоренции. В творческом тандеме с маэстро выступит востребованный пианист, рано начавший активную концертную деятельность, – Иван Рудин. Музыкант окончил Московскую консерваторию по классу Льва Наумова, а в 2005 году поступил в аспирантуру в класс Сергея Доренского. Выступал с лучшими симфоническими и камерными оркестрами, а также сотрудничал с такими прославленными музыкантами, как Ю. Башмет, Н. Гутман, А. Лазарев и др.