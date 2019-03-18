ИА «Ореанда-Новости» Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского информирует слушателей об изменениях в программе концертов.

Так, в концерте 20 марта в Большом зале консерватории, в связи с болезнью Элисо Вирсаладзе, примет участие Лауреат международных конкурсов, доцент Дмитрий Каприн

В программе концерта вместо концерта М.Равеля, будет исполнен Концерт #3 для фортепиано с оркестром Л. ван Бетховена.