4 Среда 19.00 Вход по бесплатным билетам Открытие сезона Гала-концерт Лауреаты и участники XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского Леонид ЖЕЛЕЗНЫЙ (скрипка) Алексей МЕЛЬНИКОВ (фортепиано) Анна САВКИНА (скрипка) Константин ЕМЕЛЬЯНОВ (фортепиано) Сергей ЕЛЕЦКИЙ (кларнет)

7 Суббота 19.00 Вход по бесплатным билетам Праздничный концерт в честь Дня города Москвы Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации Дирижёр – Виктор ЕЛИСЕЕВ

8 Воскресенье 14.00

XXI Международный фестиваль «ДУША ЯПОНИИ» Открытие «Музыка, принесённая с небес» Ансамбль гагаку, Япония Ансамбль японской музыки «Wa-On» Симфонический оркестр Московской консерватории Дирижёр – Вячеслав ВАЛЕЕВ Масая ТАНАКА (фортепиано) Норико СЭКИТАНИ (фортепиано) В программе: старинные мелодии «Этэнраку», «Этигодзиси» и «Куродабуси»; композиторы XX века: Отака Хисатада, Тадао Саваи, Мацудайра Ёрицунэ, Прокофьев

8 Воскресенье 19.00 День Международной солидарности журналистов Алексей ЛЮБИМОВ (фортепиано) Екатерина ДЕРЖАВИНА (фортепиано) В программе: Бах, Моцарт, Шуберт

11 Среда 19.00 «МОЛОДЫЕ ЗВЁЗДЫ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» Гала-концерт в честь 150-го выпуска Московской консерватории В концерте принимают участие – выпускники Московской консерватории 2019 года

13 Пятница 19.00 День рождения Московской консерватории Посвящение Г.Н. Рождественскому Концертный симфонический оркестр Московской консерватории Дирижёр – Анатолий ЛЕВИН Виктория ПОСТНИКОВА (фортепиано) В программе: Римский-Корсаков, Стравинский, Прокофьев

15 Воскресенье 19.00

Приношение Н.А. Римскому-Корсакову Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России Дирижёр – Алексей КАРАБАНОВ Владимир ВЯТКИН (гобой), Сергей ПЕТРОВ (кларнет) Эркин ЮСУПОВ (тромбон), Пётр ФЕДОТОВ (скрипка) В программе: Римский-Корсаков

16 Понедельник 19.00 «Симфония органа» Специальный гость – Габриель МАРГЬЕРИ (орган), Франция Алексей ПАРШИН (орган) Любовь ШИШХАНОВА (орган) Алексей СЕМЁНОВ (орган) В концерте принимают участие – Ольга ГРЕЧКО (сопрано) Леонид ДРУТИН (саксофон) Хор студентов Московской консерватории Дирижёр – Алексей РУДНЕВСКИЙ Ансамбль старинного танца «The Time of Dance» Руководитель – Наталия КАЙДАНОВСКАЯ В программе: показ документального фильма об органе Большого зала; Аттеньян, Люлли, Резон, Бах – Дюпре, Вьерн, Равель, де Лионкур, Лангле

17 Вторник 19.00 XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ имени Б.Г. Тевлина «Планета Шнитке» К 85-летию со дня рождения композитора Открытие фестиваля Симфонический оркестр МГИМ имени А.Г. Шнитке Дирижёр – Игорь ГРОМОВ Государственный академический московский областной хор имени А.Д. Кожевникова Дирижёр – Николай АЗАРОВ Смешанный хор МГИМ имени А.Г. Шнитке Дирижёр – Дмитрий ОНЕГИН Камерный хор Московской консерватории Дирижёр – Александр СОЛОВЬЁВ

20 Пятница 19.00 Комитас К 150-летию со дня рождения Асмик ПАПЯН (сопрано) Государственный струнный Квартет имени Комитаса, Россия – Армения: Эдуард ТАДЕВОСЯН (I скрипка) Сюзи ЕРИЦЯН (II скрипка) Александр КОСЕМЯН (альт) Асмик ВАРДАНЯН (виолончель) Хор Первопрестольного Святого Эчмиадзина, Армения Дирижёр – Рубен ШАРБАТЯН Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России Дирижёр – Алексей КАРАБАНОВ В концерте принимают участие – Мария ОСТРОУХОВА (меццо-сопрано) Анна АРЗАМАНОВА (фортепиано)

21 Суббота 20.00 Авторский абонемент Александра КНЯЗЕВА 3 концерт (сезон 2018 – 2019) Александр КНЯЗЕВ (орган) В программе: Бах – Органная книжечка, BWV 599 – 644

22 Воскресенье 14.00 Шедевры вокальной музыки Студенты и аспиранты вокального факультета Московской консерватории

22 Воскресенье 19.00 К 70-летию установления дипломатических отношений между Россий и Китаем Хор студентов Московской консерватории Симфонический оркестр московской консерватории Дирижёры – Вячеслав ВАЛЕЕВ, Ли ГОНГ, Китай, Алексей РУДНЕВСКИЙ ЛУ ЧАО (фортепиано), Китай В программе: Сянь Синхай, Рахманинов

25 Среда 19.00 XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ имени профессора Б.Г. Тевлина «Планета Шнитке» К 85-летию со дня рождения композитора Государственная хоровая капелла Республики Абхазия Дирижёр – Нора АДЖИНДЖАЛ Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова Дирижёр – Анатолий СУДАКОВ Ансамбль современной хоровой музыки «Altrocoro» РАМ имени Гнесиных Дирижёр – Александр РЫЖИНСКИЙ

27 Пятница 19.00 Джазовое шоу «Жизнь в ритме свинг» Юбилейный концерт Григория ФАЙНА Звёзды российского джаза и участники программы «Fine Family Show» В программе: хиты джаза и оригинальные композиции на темы Г. Файна

МАЛЫЙ ЗАЛ

1 Воскресенье 19.00 Абонемент №35 «КАМЕРНЫЕ СОБРАНИЯ» «Русское зарубежье» «Брамс-трио» в составе: Наталия РУБИНШТЕЙН (фортепиано) Николай САЧЕНКО (скрипка) Кирилл РОДИН (виолончель) В программе: Штейнберг, Юферов, Рахманинов

5 Четверг 19.00 Сентябрьский музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» Leggiero Orchestra Дирижёр – Джереми УОЛКЕР Анна САВКИНА (скрипка) Олег ХУДЯКОВ (фортепиано) В программе: Мендельсон

6 Пятница 19.00 «Многоликое барокко» Марина ГЛАЗКОВА (сопрано) Дмитрий КОЛУПАЕВ (гобой) Анна ЮРКОВА (орган) В программе: Букстехуде, Куперен, Вивальди, Гендель, Бах, Кребс

8 Воскресенье 19.00 Цена билета 100 р. Фестиваль «ПОСВЯЩЕНИЕ ВИКТОРУ МЕРЖАНОВУ» К 100-летию со дня рождения Народного артиста СССР, профессора В.К. Мержанова (1919 – 2012) Вечер фортепианного факультета Ирина ОСИПОВА, Михаил ЛИДСКИЙ (фортепиано) Андрей ШИБКО, Яков КАЦНЕЛЬСОН (фортепиано) Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ, Элеонора КАРПУХОВА (фортепиано) Юрий ДИДЕНКО, Ольга ПРИЗ (фортепиано) В концерте принимают участие – Рустем ГАБДУЛЛИН (контрабас), Граф МУРЖА (скрипка) Александр ЗАГОРИНСКИЙ, Сергей СЛОВАЧЕВСКИЙ (виолончель) Илья ТКАЧЕНКО, Рената БАХРАХ, Анастасия ИВАНОВА (скрипка) Илья ГОФМАН, Павел ЖДАНОВ (альт) В программе: Бах – Фейнберг, Шуберт, Мендельсон, Лист, Брамс, Глинка, Рахманинов

10 Вторник 19.00 Абонемент №28 «СКРИПИЧНОЕ ИСКУССТВО» Цикл II Александр ТРОСТЯНСКИЙ (скрипка) В концерте принимает участие – Джазовое трио в составе: Александр ВЕРШИНИН (фортепиано) Игорь ИВАНУШКИН (контрабас) Пётр АФАНАСЬЕВ (ударные) В программе: Бах, Жоливе, Боллинг

12 Четверг 19.00 Бетховен. Избранные сонаты для фортепиано Тигран АЛИХАНОВ (фортепиано)

13 Пятница 19.00 Абонемент №13 Государственный КВАРТЕТ имени БОРОДИНА К 75-летию Квартета Рубен АГАРОНЯН (I скрипка), Сергей ЛОМОВСКИЙ (II скрипка) Игорь НАЙДИН (альт), Владимир БАЛЬШИН (виолончель) В программе: Шуберт, Аренский

15 Воскресенье 19.00 «С непафосной интонацией» Иранская классическая музыка Хосейн НУРШАРГ (аваз) Группа «КАРАВАН» в составе: Забихоллах ВАХИД (каманче), Мисаг МЕХРПУР (уд) Саман САДЭГЯН (сетар), Хомайун ДЖАХАНШАХИ (томбак)

17 Вторник 19.00 Абонемент №23 «ШОПЕНИАНА» Дмитрий КАПРИН (фортепиано) В программе: Шопен

18 Среда 19.00 Абонемент №32 «АКАДЕМИЯ ДЖАЗА» Даниил КРАМЕР (фортепиано)

19 Четверг 19.00 Елизавете Гилельс посвящается... К 100-летию со дня рождения Даниил КОГАН (скрипка) Олег ХУДЯКОВ (фортепиано) В программе: Франк, Брамс, Изаи, Крейслер

21 Суббота 19.00 Бетховен. Великие сонаты для фортепиано Татьяна РУБИНА (фортепиано)

22 Воскресенье 19.00 Моцарт. Концерты для фортепиано с оркестром Камерный оркестр «Камерата» Дирижёр – Клим КАТЕНИН Елена РИХТЕР (фортепиано)

23 Понедельник 19.00 Абонемент №29 «ОРКЕСТРОВАЯ ПАЛИТРА» Симфонический оркестр Санкт-Петербурга Дирижёр и солист – Сергей СТАДЛЕР (скрипка) В программе: Гайдн, Моцарт, Шуберт

24 Вторник 19.00 Цена билета 100 р. К 60-летию органа Малого зала Кафедра органа и клавесина Концерт педагогов

26 Четверг 19.00 Абонемент №31 «ДВА РОЯЛЯ» (сезон 2018 – 2019) Александр ВЕРШИНИН, Иван ДОНЧЕВ, Болгария В программе: Бах – «Гольдберг-вариации», BWV 988

27 Пятница 19.00 Цена билета 100 р. IV Международный конкурс вокально-фортепианных дуэтов «PIANOVOCE» Закрытие конкурса и концерт лауреатов

28 Суббота 19.00 Цена билета 100 р. Кафедра специального фортепиано Руководитель – профессор С.Л. ДОРЕНСКИЙ

29 Воскресенье 14.00 Цена билета 100 р. «ДИНАСТИЯ ЮРГЕНСОН» К юбилею правнука великого музыкального издателя Бориса ЮРГЕНСОНА – основателя фонда П.И. Юргенсона Константин ВОЛОСТНОВ (орган) Елена ЗОЛОТОВА (сопрано) Иван СОКОЛОВ (фортепиано) Николай МАЖАРА (фортепиано) Евгений ПРОКОШИН (виолончель) Ольга НОВИКОВА (фортепиано) Фортепианный дуэт «ShAT»: Татьяна ШАТКОВСКАЯ, Анна ШАТКОВСКАЯ Камерный хор Московской консерватории Дирижёр – Александр СОЛОВЬЁВ Ансамбль «Студия новой музыки» В программе: Бах, Бетховен, Шуберт, Каратыгин, Чайковский, Бубек, Соколов, Караев, Мажара, Крымский, Водопьянов-Беруашвили

29 Воскресенье 19.00 Цена билета 100 р. Класс профессора А.Е. ВИННИЦКОГО (скрипка)

РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ

1 Воскресенье 19.00 Сентябрьский музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» Открытие фестиваля

2 Понедельник 19.00 Сентябрьский музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ»



3 Вторник 19.00 Абонемент №51 (сезон 2018-2019) «КАМЕРНЫЕ СОБРАНИЯ» Цикл II Камерный оркестр «Времена года» Дирижёр – Владислав БУЛАХОВ Полина ФЕДОТОВА (фортепиано) София ФЕДОТОВА (скрипка) В программе: Гайдн, Моцарт, Танеев

4 Среда 19.00 Сентябрьский музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» Рузалия КАСИМОВА (кларнет) Валентина ШВЕЦОВА (фортепиано) Ирина ЯГУДИНА (флейта), Инна ЯКУШЕВА (скрипка) Олег КОЛОБАНОВ (альт), Ростислав ЧУЧАЛИН (виолончель) В программе: Брамс, Берг, Хиндемит, Гризе

5 Четверг 19.00 Сентябрьский музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ»



6 Пятница 19.00 Абонемент №51 «THE WORLD OF PERCUSSION» Ансамбль ударных «Drumartmusic» Руководитель – Иван КОКОРИН Александр ВЫБОРНОВ, Марат БАЙМУХАМЕТОВ Янай ЕГУДИН, Илларион БРУСС В программе: Бах, Грин, Пьяццолла, Пярт, Скидмор, Дорман, Тревино, Псатас, Герасимец

7 Суббота 14.00 Лауреаты Конкурса камерных ансамблей имени Т.А. Гайдамович

7 Суббота 19.00 Сентябрьский музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ»

8 Воскресенье 14.00 Сентябрьский музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ»



8 Воскресенье 19.00 Шуберт. Поздние сонаты для фортепиано Евгений МАКСИМОВ (фортепиано)

9 Понедельник 19.00 Абонемент №42 БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДВОЙНАЯ ТРОСТЬ» К 5-летию фестиваля Дмитрий БУЛГАКОВ, Алексей КОНОПЛЯННИКОВ Михаил ШТАНЬКО, Светлана УСАЧЁВА Эмиль МИРОСЛАВСКИЙ, Филипп НОДЕЛЬ Алексей БАЛАШОВ Алексей ШЕИН, Денис ОСВЕР, Фёдор ОСВЕР Анжелика ВОРОЖЕЕВА (гобой) Екатерина ОСВЕР (английский рожок) Анна КАТЕНИНА, Антон ПРИЩЕПА (кларнет) Валерий ПОПОВ, Александр ПУЛЕНКОВ Родион ТОЛМАЧЕВ, Анастасия БАТРАКОВА Андрей РУДОМЕТКИН, Александр ПОСИКЕРА Cтанислав КАТЕНИН, Максимилиан КАТЕНИН Илья ПОКИДУШЕВ, Андрей ШИРШОВ (фагот) Александр ПАШКИН (туба) Лев ОСВЕР (ударные) Регина ШТЕЙНМАН (альт) Елена КУЧМА, Вера АЛМАЗОВА Елена ШИРШОВА, Александра ПОЛЯКОВА Ольга БЕР, Анна ГРИШИНА (фортепиано) Софья РЕМПЕЛЬ, Ольга ПОСИКЕРА Екатерина КАРПОВА (фортепиано) Барочная капелла «Золотой век» Дирижёр – Александр ЛИСТРАТОВ В программе: Гендель, Бах, Платти, Берлиоз, Верди, Кехлер, Респиги, Фиала, Брежестовский, Вайсенборн

10 Вторник 19.00 Сентябрьский музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ»



11 Среда 19.00 Энциклопедия танца барокко «La Belle Dance» Концерт-лекция №1 «Вариации сарабанды» Сарабанда, фолия, испанские концерт, канари Автор проекта и режиссёр – Наталия КАЙДАНОВСКАЯ Танцоры – Леся СУЛЫМА, Алексей ПОПОВ Денис АКИНФЕЕВ, Наталия КАЙДАНОВСКАЯ Всеволод ЖДАНОВ Музыкальный ансамбль: Екатерина МИЛКИНА (флейта) Мария ШАРПИЛО (гобой) Ольга ЧЕРНОГОРОВА (скрипка) Юлия ГРАБ (скрипка, альт) Феликс АНТИПОВ (виолончель, виола да гамба) Олег БОЙКО (лютня, гитара) Дарья ГУЩА (клавесин, танец) Антонио ГРАМШИ (ударные) В программе: танцы солистов Парижской оперы 1700-х годов, расшифрованные по нотации Л. Бошан – Р.-О. Фёйе

12 Четверг 19.00 ALTER-FACE Мона ХАБА, Наталия ЧЕРКАСОВА (фортепиано) В программе: Жоливе, Мессиан, Кейдж, Берио, Донатони, Апергис, Шаррино, Мюрай, Адамс

13 Пятница 19.00 Камерный вечер Ирина БОЧКОВА (скрипка) Глеб СТЕПАНОВ (виолончель) Владимир СКАНАВИ (фортепиано) Сергей ВОРОНОВ (фортепиано) В программе: Бетховен, Дебюсси, Стравинский – Душкин

14 Суббота 14.00







Международный проект «ВЫСОТА НЕБЕС» Анатолийские мелодии Традиция турецких ашуков Севал ЭРОГЛУ (вокал, баглама) Дурмуш Али ОЗТЮРК (диван баглама) Мурат ТОРАМАН (кавал, сипси) Хюсейин ЯЛЧИН (кабак кемане) Умит КАРТАЛ (ударные)

14 Суббота 19.00

Сентябрьский музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» Leggiero Orchestra Дирижёр – Джереми УОЛКЕР Александра КУРИЦЫНА (клавесин) В программе: Воан-Уильямс, Пуленк, Копленд, Прокофьев

15 Воскресенье 14.00

Сентябрьский музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» Григорий ФИЛИПЧЕНКО (виолончель) Партия фортепиано – Марат МАНСЫРЕВ В программе: Кассадо, Чайковский, Шостакович, Щедрин Татьяна ДОРОХОВА (фортепиано) В программе: Гайдн, Бах – Лист, Бетховен – Лист, Шуберт – Лист, Дебюсси, Мессиан

15 Воскресенье 19.00 Сентябрьский музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ»



17 Вторник 19.00

Абонемент №45 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПАРНАС» «Памятные даты Барокко. Концерты – приношения» Барочная капелла «Золотой век» Руководитель – Александр ЛИСТРАТОВ (виолончель) Ансамбль «Musica Tempora» Руководитель – Дарья БОРКОВСКАЯ (клавесин) В программе: Г. Муффат, И.К. Фишер, Д. Габриелли, Г.Т. Муффат

18 Среда 19.00 УствольскаЯ! Ансамбль солистов «Студия новой музыки»

19 Четверг 19.00 Сентябрьский музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ»



20 Пятница 19.00

«ГЕОМЕТРИЯ ЗВУКА» «Движение» Кирилл КРАВЦОВ (скрипка), Анна ДОБРЕЦОВА (арфа) Екатерина МОЧАЛОВА, Мирослава ТЫРИНА (домра/мандолина) Юлия ПОПОВА (фортепиано), Иван КОКОРИН (вибрафон) Алина СМОЛИК (сопрано), Роман МАЛЯВКИН (аккордеон) Юлия БИХОВЕЦ (саксофон), Даниил ПОСАЖЕННИКОВ (скрипка) Ансамбль ударных инструментов Ансамбль тибетских поющих чаш Артисты творческой лаборатории молодых композиторов и режиссёров «Акустическая читка» Автор идеи и композитор – Даниил ПОСАЖЕННИКОВ

21 Суббота 14.00

Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации Руководитель – Владимир ВАСЯК Денис ЧЕФАНОВ (фортепиано) В программе: Чайковский, Рахманинов

21 Суббота 19.00 Абонемент №48 «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» «Музыка нашего времени» Яна ИВАНИЛОВА (сопрано) Марина ЕФАНОВА (сопрано) Светлана ПОЛЯНСКАЯ (сопрано) Ольга СЕЛИВЕРСТОВА (сопрано) Юлия МЕННИНБАЕВА (меццо-сопрано) Артём КРУТЬКО (контратенор) Валерий МАКАРОВ, Максим ПАСТЕР (тенор) Николай БОРЧЕВ (баритон) Евгений КАЧУРОВСКИЙ (баритон) Партия фортепиано – Карина ПОГОСБЕКОВА В программе: Бойко, Щедрин, Сильвестров, Артемьев, Кнайфель, Сергеева, Десятников, Тихомиров, Поспелов, Скуратовский, Загайкевич, Сегал

22 Воскресенье 14.00 Концерт камерной музыки Людмила ХЕРСОНСКАЯ (скрипка) Татьяна АФАНАСЬЕВСКАЯ (фортепиано) Ольга ЖМАЕВА (альт), Даниил МЕНЬ (виолончель) В программе: Моцарт, Бетховен

22 Воскресенье 19.00 Цена билета 100 р. Кафедра концертмейстерского искусства

23 Понедельник 19.00 Цена билета 100 р. IV Международный конкурс вокально-фортепианных дуэтов «PIANOVOCE» Открытие

24 Вторник 11.00 IV Международный конкурс вокально-фортепианных дуэтов «PIANOVOCE» Конкурсные прослушивания

24 Вторник 19.00 «Воспоминания» Владимир ПАРАМОНОВ (фортепиано) В программе: Мендельсон, Шопен, Шуман, Лист, Григ, Фибих, Абриль, Аренский, Аленев, Рахманинов, Прокофьев, Лурье, Металлиди, Трыков

25 Среда 11.00 IV Международный конкурс вокально-фортепианных дуэтов «PIANOVOCE» Конкурсные прослушивания

25 Среда 19.00 «Посвящение Д.Д. Шостаковичу» Горан КОНЧАР (скрипка), Хорватия Кимико НАКАЗАВА (скрипка), Япония Татьяна СМИРНОВА (сопрано) Василий ЩЕРБАКОВ (фортепиано) В программе: Григ, Шостакович, Щербаков

26 Четверг 11.00 IV Международный конкурс вокально-фортепианных дуэтов «PIANOVOCE» Конкурсные прослушивания

27 Пятница 11.00 IV Международный конкурс вокально-фортепианных дуэтов «PIANOVOCE» Конкурсные прослушивания

27 Пятница 19.00 Сонатный вечер Михаил ГОТСДИНЕР (скрипка) Илья ГОТСДИНЕР (фортепиано) В программе: Бах, Моцарт, Франк

28 Суббота 19.00 Фестиваль «ПОСВЯЩЕНИЕ ВИКТОРУ МЕРЖАНОВУ» К 100-летию со дня рождения Александр МАЛКУС (фортепиано) Михаил КОВАЛЁВ (фортепиано) Марлена МОШ (вокал) Гайк КАЗАЗЯН (скрипка) Андрей СПИРИДОНОВ (виолончель), В программе: Комитас, Рахманинов, Фейнберг, Мансурян, Ковалёв; шараканы

29 Воскресенье 14.00

Абонемент №54 «СИМФОНИЧЕСКИЕ СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ (4+)» «Лебединое озеро» на музыку П.И. Чайковского Leggiero orchestra Дирижёр – Джереми УОЛКЕР Алиса ГРЕБЕНЩИКОВА (художественное слово)

29 Воскресенье 19.00

Сентябрьский музыкальный фестиваль «ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ» «Великие страницы русской музыки ХХ столетия» «Академия русской музыки» Дирижёр – Иван НИКИФОРЧИН Эрнест АЛАВЕРДЯН (кларнет) Вступительное слово – профессор Юрий АБДОКОВ В программе: Мясковский, Пейко, Чайковский