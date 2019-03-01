1 Пятница 19.00 «Времена года» Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» Родион ПЕТРОВ (скрипка) В программе: Вивальди, Пьяццолла

2 Суббота 13.00 Оперный театр Московской консерватории Верди - «Травиата» Студенты вокального факультета, солисты и оркестр Оперного театра Хор студентов кафедры хорового дирижирования Дирижёр – Вячеслав ВАЛЕЕВ

3 Воскресенье 14.00 Абонемент № 4. Детский «В ГОСТЯХ У Ф. ШОПЕНА» Симфонический оркестр Московской консерватории Дирижёр – Вячеслав ВАЛЕЕВ

3 Воскресенье 19.00

«Кармен. Испанские мотивы» Государственный академический большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского Дирижёр – Тимур ЗАНГИЕВ Полина ШАМАЕВА (сопрано) В программе: Бизе, Равель, Барбьери, де Фалья, Лара, Чапи

5 Вторник 19.00

«Симфонические бестселлеры» Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана Дирижёр – Феликс КОРОБОВ Константин ЕМЕЛЬЯНОВ (фортепиано) В программе: Чайковский, Прокофьев, Бородин

7 Четверг 19.00 Киноконцерт «Артист» Дирижёр – Эрнст ван ТИЛЬ, Нидерланды Композитор – Людовик БУРС (фортепиано)

8 Пятница 14.00 Праздничный концерт «Ф. Шопен. Великие романтики» Георгий ЧАИДЗЕ (фортепиано)

9 Суббота 14.00

Концерт учащихся ДМШ им С. В. Рахманинова

9 Суббота 19.00

«Вальс цветов». Музыкальный букет для любимых дам Оркестр Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова Ирина БОЖЕНКО, Ксения ВОЛКОВА (сопрано) Елена ТЕРЕНТЬЕВА, Елизавета СОИНА (сопрано) Дмитрий БОБРОВ (тенор), Артём ГАРНОВ (баритон) В программе: Верди, Гуно, Дворжак, Штраус, Пуччини, Легар, Кальман, де Куртис, Глинка, Чайковский, Хачатурян, Гаврилин, Дунаевский

10 Воскресенье 14.00 Абонемент БСО «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ. В ВОСКРЕСЕНЬЕ ДНЁМ…» Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского Дирижёр – Леош СВАРОВСКИ, Чехия Алёна БАЕВА (скрипка) В программе: Моцарт, Дворжак

10 Воскресенье 19.00

«Времена года. Вивальди. Чайковский. Пьяццолла» Московский камерный оркестр «Musica Viva» Дирижёр – Владислав ЛАВРИК Илья ГАЙСИН (скрипка) Елена КОРЖЕНЕВИЧ (скрипка)

11 Понедельник 19.00 Алексей СЕМЁНОВ (орган) В программе: Бах, Аттеньян, Сузато, Клерамбо, Франк

12 Вторник 19.00 Абонемент № 6 И.С. Бах. Шедевры скрипичной музыки Камерный оркестр Московской консерватории Дирижёр – Феликс КОРОБОВ Владимир ИВАНОВ, Елена ЧВЕРТОК (скрипка) Михаил ФЕЙМАН, Кирилл КРАВЦОВ, Фёдор БЕЗНОСИКОВ (скрипка) Софья ГРИШИНА (гобой)

13 Среда 19.00

Юбилейный концерт Эмилия МОСКВИТИНА (арфа) Государственный академический большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского Дирижёр – Владимир ФЕДОСЕЕВ В программе: Малер, Легран, Чайковский, Римский-Корсаков

14 Четверг 19.00

XVII фестиваль «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…» Хибла ГЕРЗМАВА (сопрано) Хосе КУРА (тенор) Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова Дирижёр – Даниэле КАЛЛЕГАРИ

16 Суббота 14.00

Музыкально-литературная композиция «Ромео и Джульетта» по мотивам пьесы У. Шекспира на музыку С. Прокофьева Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества Дирижёр – Азим КАРИМОВ Художественное слово – Даниил СПИВАКОВСКИЙ

16 Суббота 19.00

«Моцарт. Паганини» Московский камерный оркестр «Musica viva» Дирижёр – Дмитрий МАТВИЕНКО Гайк КАЗАЗЯН (скрипка), Алексей МАЗУР (флейта) В программе: Паганини, Моцарт

17 Воскресенье 14.00

Абонемент МГК №5. «Вокруг света. Музыкальное путешествие для всей семьи» «Путешествие в Чехию» Симфонический оркестр студентов Московской консерватории Дирижёр – Анатолий ЛЕВИН Ведущий – Иван СОКОЛОВ В программе: Мысливечек, Дворжак, Сметана, Яначек, Мартину

18 Понедельник 19.00 Чайковский – «Евгений Онегин» Студенты вокального факультета, солисты и оркестр Оперного театра Хор студентов кафедры хорового дирижирования Дирижёр – Александр ЖИЛЕНКОВ

19 Вторник 19.00 Симфонический оркестр МО РФ Дирижёр – Сергей ДУРЫГИН В программе: Глинка, Мусоргский, Глазунов, Рахманинов

20 Среда 19.00

Абонемент МГК № 1 Концертный симфонический оркестр Московской консерватории Дирижёр – Анатолий ЛЕВИН Элисо ВИРСАЛАДЗЕ (фортепиано) В программе: Равель, Прокофьев

21 Четверг 19.00 «Кармина бурана. Карл Орф» Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова Государственная академическая симфоническая капелла России Детский хор Большого театра Дирижёр – Филипп ЧИЖЕВСКИЙ Ведущий – Артём ВАРГАФТИК

22 Пятница 19.00

«Кармина бурана. Карл Орф» Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова Государственная академическая симфоническая капелла России Детский хор Большого театра Дирижёр – Филипп ЧИЖЕВСКИЙ Ведущий – Артём ВАРГАФТИК

23 Суббота 15.00 Киноконцерт «Лучшая музыка Disney и Pixar»

23 Суббота 19.00 Киноконцерт «Лучшая музыка Disney и Pixar»

24 Воскресенье 20.00 Хор и оркестр «MusicAeterna» Пермского театра оперы и балета Дирижёр – Теодор КУРЕНТЗИС Зарина АБАЕВА (сопрано), Эрмине МЭЙ (меццо-сопрано) Рене БАРБЕРА (тенор), Тарек НАЗМИ (бас) В программе: Верди - Реквием

25 Понедельник 19.00

Абонемент МГК № 3. Хоровой Хор Академии хорового искусства им. В.С. Попова Камерный оркестр Московской консерватории Дирижёр – Феликс КОРОБОВ В программе: Гайдн – «Времена года»

27 Среда 19.00

X Международный фестиваль Мстислава Ростроповича Торжественное открытие Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича Дирижёр – Юрий ТЕМИРКАНОВ Энрико ДИНДО (виолончель), Италия В программе: Вебер, Шуман, Дворжак

28 Четверг 19.00 Андрей ПИСАРЕВ (фортепиано) В программе: Шуберт

29 Пятница 19.00

X Международный фестиваль Мстислава Ростроповича Симфонический оркестр Teatro Real, Испания Дирижёр – Густаво ХИМЕНО, Испания Солистка – Летисия МОРЕНО (скрипка), Испания В программе: Шимановский, де Фалья, Равель, Стравинский

30 Суббота 20.00 X Международный фестиваль Мстислава Ростроповича Оркестр Национальной академии Санта Чечилия, Италия Дирижёр – Антонио ПАППАНО, Италия Франческо ПЬЕМОНТЕЗИ (фортепиано), Швейцария В программе: Бетховен

31 Воскресенье 14.00

Оперный театр консерватории Верди – «Травиата»