Московская консерватория объявляет об изменениях в плане концертной деятельности в марте
ИА «Ореанда-Новости». Предлагаем ознакомиться с изменениями в программе концертов, которые пройдут в марте в залах Московской консерватории им. П.И.Чайковского.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
|
1
Пятница
19.00
|
«Времена года»
Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»
Родион ПЕТРОВ (скрипка)
В программе: Вивальди, Пьяццолла
|
2
Суббота
13.00
|
Оперный театр Московской консерватории
Верди - «Травиата»
Студенты вокального факультета, солисты и оркестр Оперного театра
Хор студентов кафедры хорового дирижирования
Дирижёр – Вячеслав ВАЛЕЕВ
|
3
Воскресенье
14.00
|
Абонемент № 4. Детский
«В ГОСТЯХ У Ф. ШОПЕНА»
Симфонический оркестр Московской консерватории
Дирижёр – Вячеслав ВАЛЕЕВ
|
3
Воскресенье
19.00
|
«Кармен. Испанские мотивы»
Государственный академический большой симфонический оркестр
имени П.И. Чайковского
Дирижёр – Тимур ЗАНГИЕВ
Полина ШАМАЕВА (сопрано)
В программе: Бизе, Равель, Барбьери, де Фалья, Лара, Чапи
|
5
Вторник
19.00
|
«Симфонические бестселлеры»
Московский государственный академический симфонический оркестр
под управлением Павла Когана
Дирижёр – Феликс КОРОБОВ
Константин ЕМЕЛЬЯНОВ (фортепиано)
В программе: Чайковский, Прокофьев, Бородин
|
7
Четверг
19.00
|
Киноконцерт «Артист»
Дирижёр – Эрнст ван ТИЛЬ, Нидерланды
Композитор – Людовик БУРС (фортепиано)
|
8
Пятница
14.00
|
Праздничный концерт
«Ф. Шопен. Великие романтики»
Георгий ЧАИДЗЕ (фортепиано)
|
9
Суббота
14.00
|
Концерт учащихся ДМШ им С. В. Рахманинова
|
9
Суббота
19.00
|
«Вальс цветов». Музыкальный букет для любимых дам
Оркестр Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова
Ирина БОЖЕНКО, Ксения ВОЛКОВА (сопрано)
Елена ТЕРЕНТЬЕВА, Елизавета СОИНА (сопрано)
Дмитрий БОБРОВ (тенор), Артём ГАРНОВ (баритон)
В программе: Верди, Гуно, Дворжак, Штраус, Пуччини, Легар, Кальман, де Куртис, Глинка, Чайковский, Хачатурян, Гаврилин, Дунаевский
|
10
Воскресенье
14.00
|
Абонемент БСО «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ. В ВОСКРЕСЕНЬЕ ДНЁМ…»
Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского
Дирижёр – Леош СВАРОВСКИ, Чехия
Алёна БАЕВА (скрипка)
В программе: Моцарт, Дворжак
|
10
Воскресенье
19.00
|
«Времена года. Вивальди. Чайковский. Пьяццолла»
Московский камерный оркестр «Musica Viva»
Дирижёр – Владислав ЛАВРИК
Илья ГАЙСИН (скрипка)
Елена КОРЖЕНЕВИЧ (скрипка)
|
11
Понедельник
19.00
|
Алексей СЕМЁНОВ (орган)
В программе: Бах, Аттеньян, Сузато, Клерамбо, Франк
|
12
Вторник
19.00
|
Абонемент № 6
И.С. Бах. Шедевры скрипичной музыки
Камерный оркестр Московской консерватории
Дирижёр – Феликс КОРОБОВ
Владимир ИВАНОВ, Елена ЧВЕРТОК (скрипка)
Михаил ФЕЙМАН, Кирилл КРАВЦОВ, Фёдор БЕЗНОСИКОВ (скрипка)
Софья ГРИШИНА (гобой)
|
13
Среда
19.00
|
Юбилейный концерт
Эмилия МОСКВИТИНА (арфа)
Государственный академический большой симфонический оркестр
имени П. И. Чайковского
Дирижёр – Владимир ФЕДОСЕЕВ
В программе: Малер, Легран, Чайковский, Римский-Корсаков
|
14
Четверг
19.00
|
XVII фестиваль «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…»
Хибла ГЕРЗМАВА (сопрано)
Хосе КУРА (тенор)
Государственный академический симфонический оркестр России
имени Е.Ф. Светланова
Дирижёр – Даниэле КАЛЛЕГАРИ
|
16
Суббота
14.00
|
Музыкально-литературная композиция «Ромео и Джульетта»
по мотивам пьесы У. Шекспира на музыку С. Прокофьева
Московский государственный симфонический оркестр
для детей и юношества
Дирижёр – Азим КАРИМОВ
Художественное слово – Даниил СПИВАКОВСКИЙ
|
16
Суббота
19.00
|
«Моцарт. Паганини»
Московский камерный оркестр «Musica viva»
Дирижёр – Дмитрий МАТВИЕНКО
Гайк КАЗАЗЯН (скрипка), Алексей МАЗУР (флейта)
В программе: Паганини, Моцарт
|
17
Воскресенье
14.00
|
Абонемент МГК №5.
«Вокруг света. Музыкальное путешествие для всей семьи»
«Путешествие в Чехию»
Симфонический оркестр студентов Московской консерватории
Дирижёр – Анатолий ЛЕВИН
Ведущий – Иван СОКОЛОВ
В программе: Мысливечек, Дворжак, Сметана, Яначек, Мартину
|
18
Понедельник
19.00
|
Чайковский – «Евгений Онегин»
Студенты вокального факультета, солисты и оркестр Оперного театра
Хор студентов кафедры хорового дирижирования
Дирижёр – Александр ЖИЛЕНКОВ
|
19
Вторник
19.00
|
Симфонический оркестр МО РФ
Дирижёр – Сергей ДУРЫГИН
В программе: Глинка, Мусоргский, Глазунов, Рахманинов
|
20
Среда
19.00
|
Абонемент МГК № 1
Концертный симфонический оркестр Московской консерватории
Дирижёр – Анатолий ЛЕВИН
Элисо ВИРСАЛАДЗЕ (фортепиано)
В программе: Равель, Прокофьев
|
21
Четверг
19.00
|
«Кармина бурана. Карл Орф»
Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова
Государственная академическая симфоническая капелла России
Детский хор Большого театра
Дирижёр – Филипп ЧИЖЕВСКИЙ
Ведущий – Артём ВАРГАФТИК
|
22
Пятница
19.00
|
«Кармина бурана. Карл Орф»
Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова
Государственная академическая симфоническая капелла России
Детский хор Большого театра
Дирижёр – Филипп ЧИЖЕВСКИЙ
Ведущий – Артём ВАРГАФТИК
|
23
Суббота
15.00
|
Киноконцерт «Лучшая музыка Disney и Pixar»
|
23
Суббота
19.00
|
Киноконцерт «Лучшая музыка Disney и Pixar»
|
24
Воскресенье
20.00
|
Хор и оркестр «MusicAeterna» Пермского театра оперы и балета
Дирижёр – Теодор КУРЕНТЗИС
Зарина АБАЕВА (сопрано), Эрмине МЭЙ (меццо-сопрано)
Рене БАРБЕРА (тенор), Тарек НАЗМИ (бас)
В программе: Верди - Реквием
|
25
Понедельник
19.00
|
Абонемент МГК № 3. Хоровой
Хор Академии хорового искусства им. В.С. Попова
Камерный оркестр Московской консерватории
Дирижёр – Феликс КОРОБОВ
В программе: Гайдн – «Времена года»
|
27
Среда
19.00
|
X Международный фестиваль Мстислава Ростроповича
Торжественное открытие
Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича
Дирижёр – Юрий ТЕМИРКАНОВ
Энрико ДИНДО (виолончель), Италия
В программе: Вебер, Шуман, Дворжак
|
28
Четверг
19.00
|
Андрей ПИСАРЕВ (фортепиано)
В программе: Шуберт
|
29
Пятница
19.00
|
X Международный фестиваль Мстислава Ростроповича
Симфонический оркестр Teatro Real, Испания
Дирижёр – Густаво ХИМЕНО, Испания
Солистка – Летисия МОРЕНО (скрипка), Испания
В программе: Шимановский, де Фалья, Равель, Стравинский
|
30
Суббота
20.00
|
X Международный фестиваль Мстислава Ростроповича
Оркестр Национальной академии Санта Чечилия, Италия
Дирижёр – Антонио ПАППАНО, Италия
Франческо ПЬЕМОНТЕЗИ (фортепиано), Швейцария
В программе: Бетховен
|
31
Воскресенье
14.00
|
Оперный театр консерватории
Верди – «Травиата»
|
31
Воскресенье
19.00
|
X Международный фестиваль Мстислава Ростроповича
Оркестр Национальной академии Санта Чечилия /Италия/
Дирижёр – Антонио ПАППАНО, Италия
В программе: Малер
МАЛЫЙ ЗАЛ
|
1
Пятница
19.00
|
Вечер скрипичной музыки
Ирина БОЧКОВА (скрипка)
Сергей ВОРОНОВ (фортепиано)
В программе: Шостакович – Фейгин, Стравинский, Дебюсси – Хейфец, Дебюсси, Фролов
|
2
Суббота
19.00
|
Абонемент №27
«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Цикл I
Юрий МАРТЫНОВ (фортепиано)
В программе: Брамс, Дебюсси, Лист
|
3
Воскресенье
14.00
Цена билета 100 р.
|
Класс ударных инструментов
Московской консерватории
|
3
Воскресенье
19.00
|
Абонемент №31
«ДВА РОЯЛЯ»
«Моцарт, и не только...»
Фортепианный дуэт:
Ирина СИЛИВАНОВА, Максим ПУРЫЖИНСКИЙ
В программе: Моцарт – Бузони, Моцарт, Лист, Моцарт – Григ, Регер
|
4
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора Н.Н. ГУРЕЕВОЙ (орган)
|
5
Вторник
19.00
|
«"Виртуозы Москвы" в машине времени»
К 40-летию коллектива
«Портреты композиторов: Моцарт»
Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
Алексей ЛЮБИМОВ (фортепиано)
Алексей ЛУНДИН (скрипка)
Александр МИТИНСКИЙ (альт)
|
6
Среда
19.00
|
Абонемент №10
«И.С. БАХ И МИРОВАЯ ОРГАННАЯ КУЛЬТУРА»
«И.С. Бах. По страницам хоральных собраний»
Алексей ПАРШИН (орган)
|
7
Четверг
19.00
|
Абонемент №29
«СКРИПИЧНОЕ ИСКУССТВО»
Цикл I
Памяти Ю.И. Янкелевича. К 110-летию со дня рождения
Левон АМБАРЦУМЯН (скрипка)
Камерный оркестр «Времена года»
Дирижёр – Владислав БУЛАХОВ
В программе: Бах, Моцарт, Брамс
|
8
Пятница
13.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора Т.А. АЛИХАНОВА (камерный ансамбль)
|
8
Пятница
19.00
|
Благотворительный фонд «Бельканто»
«Времена года. Органная версия»
Ольга КЕМОВА (орган)
Ансамбль солистов «Mobilis»
Руководитель – Родион ЗАМУРУЕВ (скрипка)
В программе: Вивальди, Пьяццолла
|
9
Суббота
15.00
|
Благотворительный фонд «Бельканто»
Сказки с органом и песочной анимацией
«Маленький принц»
Песочная анимация – Анна ИВАНОВА
Анастасия СИДЕЛЬНИКОВА (орган)
Художественное слово – Ксения КУТЕПОВА
В программе: Бах, Моцарт, Гендель, Мендельсон, Шуман
|
9
Суббота
19.00
|
Елена КУЗНЕЦОВА (фортепиано)
В программе: Шуман
|
10
Воскресенье
14.00
|
Абонемент №39
«ЧТО ТАИТСЯ В МУЗЫКЕ?»
Интерактивный образовательный проект
«Как стать композитором?»
Автор проекта, ведущий и солист – Денис ПИСАРЕВСКИЙ (орган)
«Leggiero orchestra»
Дирижёр – Джереми УОЛКЕР
Вокальный ансамбль «Arielle»
Дирижёр – Эльмира ДАДАШЕВА
Виктор АКИМЕНКО (тенор)
Марина ШИГАНОВА, Любовь ШИРШИКОВА (скрипка)
Серафим ГОНЧАРОВ (альт), Михаил АЛЕНИН (виолончель)
Ирина СЕЛЕЦКАЯ (кларнет), Екатерина ЛАЗАРЕВА (арфа)
Анаит КАРПОВА, Лидия СПИРИДОНОВА (фортепиано)
В программе: Гендель, Мендельсон, Яначек, Метнер, Прокофьев
|
10
Воскресенье
19.00
|
Пётр ЛАУЛ (фортепиано)
В программе: Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шопен, Шуман
|
11
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра специального фортепиано
Руководитель – профессор М.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ
|
12
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра концертмейстерского искусства
|
13
Среда
19.00
|
XIV МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Открытие фестиваля
Мартин ШМЕДИНГ (орган), Германия
В программе: Букстехуде, Бах, Медек, Моцарт, Регер
|
14
Четверг
19.00
|
Абонемент №24
«НАВСТРЕЧУ XVI МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНКУРСУ ИМЕНИ П. И.П. ЧАЙКОВСКОГО»
Скрипачи – лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского
Гайк КАЗАЗЯН (скрипка)
Анастасия ГАМАЛЕЙ-ВОСКРЕСЕНСКАЯ (орган)
В программе: Моцарт, Дитрих – Брамс – Шуман, де Фалья, Дворжак, Сарасате
|
15
Пятница
19.00
|
Памяти Екатерины Воскресенской
Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ, Мария ВОСКРЕСЕНСКАЯ (фортепиано)
Камерный оркестр Московской консерватории
Дирижёр – Феликс КОРОБОВ
В программе: Бах
|
16
Суббота
10.00
|
ДХШ «Радость»
|
16
Суббота
19.00
|
Абонемент №19
«ВОКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
Любовь ПЕТРОВА (сопрано), Элеонора КАРПУХОВА (фортепиано)
В программе: Шуберт, Дворжак, Барток, Глинка
|
17
Воскресенье
10.00
|
ДХШ «Радость»
|
17
Воскресенье
19.00
|
Благотворительный фонд «Бельканто»
«Звучащие полотна. Ренуар»
Песочная анимация – Лилия ЧИСТИНА
Лука ГАДЕЛИЯ (орган)
Московский Камерный оркестр имени С.И. Танеева
Главный дирижёр – Антон БУЛКИН
Руководитель – Никита АГАФОНОВ
В программе: Вивальди, Бах, Моцарт
|
18
Понедельник
19.00
|
XIV МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Московский мужской камерный хор «Кастальский»
К 15-летию коллектива
Дирижёр – Рихард МАЙЛЕНДЕР, Германия
Любовь ШИШХАНОВА (орган)
Нина РУДНЕВСКАЯ (орган)
Григорий ВАСИЛЬЕВ (орган)
Андрей ПИСАРЕВ (фортепиано)
В концерте принимают участие:
София КИПРСКАЯ (кельтская арфа)
Сергей ШАМОВ (античные ударные)
Женская группа Объединённого смешанного хора «Кастальский»
|
19
Вторник
19.00
|
Абонемент №18
«БАРОККО. ПОЛЁТ ЧЕРЕЗ ВЕКА»
«Искусство И.С. Баха»
Барочный консорт «Tempo restauro»
Дирижёр – Мария МАКСИМЧУК
Камерный хор Московской консерватории
Руководитель – Александр СОЛОВЬЁВ
Лилия ГАЙСИНА (сопрано), Алексей КОНЮШКОВ (контратенор)
Александр ГУЛИН (виолончель), Андрей БУРКОВ (альт)
Елена ПОЛУЯНЧЕНКО (скрипка), Михаил БАСОВ (труба)
В программе: Бах
|
20
Среда
18.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра скрипки
Руководитель – профессор Э.Д. ГРАЧ
|
21
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора Е.Р. РИХТЕР (фортепиано)
|
22
Пятница
19.00
|
Абонемент №28
«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Цикл II
Максим ФИЛИППОВ (фортепиано)
В программе: Шуман, Бах – Рахманинов, Рахманинов
|
23
Суббота
15.00
|
Благотворительный фонд «Бельканто»
«Органный мир фэнтези: Гарри Поттер и Властелин колец»
Александр ОЛЕШКО (художественное слово)
Песочная анимация – Лилия ЧИСТИНА
Органный дуэт «Бельканто»:
Иван ЦАРЁВ (орган), Мария МАРКЕВИЧ (орган, фортепиано)
В программе: Григ, Уильямс, Деспла, Дойл, Шор
|
23
Суббота
19.00
|
Благотворительный фонд «Бельканто»
«Звучащие полотна: Ван Гог. Лунная соната»
Водная анимация-эбру – Анна КЛЫКОВСКАЯ
Наталья ЛЕТЮК (орган), Алексей ХОЛОДОВ (фортепиано)
Хироко НИНАГАВА (скрипка)
Оркестр «Antonio-orсhestra»
Дирижёр – Антон ПАИСОВ
В программе: Бах, Моцарт, Бетховен
|
24
Воскресенье
19.00
|
Шедевры эпох: орган, арфа, голос
Лука ГАДЕЛИЯ (орган)
Янкелика СУШКОВА-ИРИНА (арфа)
Кристина ЭШБА (сопрано)
В программе: Бах, Вивальди, Гендель, Родриго, Сен-Санс, Чайковский, Глинка
|
25
Понедельник
19.00
|
Абонемент №15
«Элисо ВИРСАЛАДЗЕ И УЧЕНИКИ»
Элисо ВИРСАЛАДЗЕ (фортепиано)
Квартет имени Ойстраха:
Андрей БАРАНОВ (I скрипка), Родион ПЕТРОВ (II скрипка),
Фёдор БЕЛУГИН (альт), Алексей ЖИЛИН (виолончель)
|
26
Вторник
19.00
|
XIV МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Всероссийский конкурс на лучшее сочинение для органа
III тур и награждение лауреатов
|
27
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора И.М. КАНДИНСКОЙ (камерный ансамбль)
|
28
Четверг
19.00
|
Абонемент №16
«И.С. БАХ. ОРГАННОЕ НАСЛЕДИЕ: ХОРАЛЫ»
Александр КНЯЗЕВ (орган)
В программе: Бах – «Лейпцигские хоралы»
|
29
Пятница
19.00
|
Абонемент № 22
«ЭСТАФЕТА ВЕРЫ»
Играют воспитанники В.В. Горностаевой
Андрей ГУГНИН (фортепиано)
В программе: Фридман, Холбрук, Гофман, Шопен
|
30
Суббота
14.00
|
XIV МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Концерт лауреатов Открытого Международного конкурса
«Юный органист»
|
30
Суббота
19.00
|
Абонемент №25
«НАВСТРЕЧУ XVI МЕЖДУНАРОДНОМУ
КОНКУРСУ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО»
Виолончелисты – лауреаты Международного конкурса
имени П.И. Чайковского
Иван МОНИГЕТТИ (виолончель)
В программе: Бах, Казальс, Вайнберг, Губайдулина
|
31
Воскресенье
15.00
|
Благотворительный фонд «Бельканто»
«Звучащие полотна: Пиросмани»
Ансамбль грузинского многоголосия «Acapella Saqartvelo»
Руководитель – Тамаз ЧОЛАДЗЕ
Ричард БРЭЗЬЕ (орган)
В программе: Бах, Жигу, Боэльман, традиционные грузинские мелодии
|
31
Воскресенье
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора С.Л. ДОРЕНСКОГО (фортепиано)
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ
|
1
Пятница
19.00
|
Итальянский культурный центр
Карло ЛЕВИ МИНЦИ (фортепиано), Италия
В программе: Шуберт, Лист, Кастальди, Скрябин
|
2
Суббота
10.00
Цена билета 100 р.
|
«Детишник» Камерного хора
|
2
Суббота
14.00
|
ДМШ им. С. Рахманинова
|
2
Суббота
19.00
Цена билета 100 р.
|
Классы профессоров Л.А. ЧЕРНЫХ И А.С. ВОРОШИЛО
(сольное пение)
|
3
Воскресенье
14.00
|
ДШИ «Родник»
|
3
Воскресенье
19.00
|
Абонемент № 55
«МЕТАМОРФОЗЫ FORTE/PIANO»
«Les Adieux». Фортепианная музыка XIX-XXI столетий
Михаил ДУБОВ (фортепиано)
В программе: Бетховен, Веберн, Сильвестров, Равель, Крам
|
4
Понедельник
18.00
Цена билета 100 р.
|
Военный университет
Институт военных дирижёров
|
5
Вторник
14.00
Цена билета 100 р.
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Концерт отменён
|
Кафедра сочинения
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Концерт отменён
|
5
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора А.А. ЛОШАКА (сольное пение)
|
6
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра медных духовых инструментов
|
7
Четверг
19.00
|
Абонемент №44
«АМЕРИКА. XX ВЕК»
Леонид Бернстайн (К 100-летию со дня рождения)
Джордж Гершвин (120-летию со дня рождения)
Ольга ГРЕЧКО (сопрано), Мария ОСТРОУХОВА (меццо-сопрано)
Алиса ТЕН, Мириам СЕХОН (вокал), Иван ЖУК (гитара)
Владимир ИВАНОВ-РАКИЕВСКИЙ
Екатерина ДЕРЖАВИНА, Михаил ДУБОВ (фортепиано)
В программе: Гершвин, Бернстайн, Тэйтум, Симон, Воан
|
8
Пятница
14.00
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Концерт отменён
|
Хор «Благовест»
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Концерт отменён
|
8
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс доцента Т.А. ЗЕНАИШВИЛИ (клавесин)
|
9
Суббота
14.00
Цена билета 100 р.
|
Факультет исторического и современного исполнительского искусства
|
9
Суббота
19.00
|
Абонемент №47
«ФОРТЕПИАННЫЕ ВЕЧЕРА»
Элеонора КАРПУХОВА (фортепиано)
В программе: Бетховен, Шопен, Рахманинов
|
10
Воскресенье
12.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра хорового исполнительского искусства
Практика работы с детским хором
|
10
Воскресенье
15.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра хорового исполнительского искусства
Практика работы с детским хором
|
10
Воскресенье
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора А.Е. ВИННИЦКОГО (скрипка)
|
11
Понедельник
15.00
|
Хор «Вдохновение»
|
11
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Классы профессоров К.Г. КАДИНСКОЙ, П.С. ГЛУБОКОГО
(сольное пение)
|
12
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра камерного ансамбля квартета
|
13
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Межфакультетская кафедра фортепиано
|
14
Четверг
19.00
|
«Проекции современной музыки: Швейцария»
Никита АГАФОНОВ (бассетгорн), Мона ХАБА (фортепиано)
Станислав МАЛЫШЕВ (скрипка), Ольга ГАЛОЧКИНА (виолончель)
Струнный квартет Студия новой музыки в составе:
Станислав МАЛЫШЕВ (скрипка), Инна ЗИЛЬБЕРМАН (скрипка)
Анна БУРЧИК (альт), Ольга КАЛИНОВА (виолончель)
Ансамбль солистов «Студия новой музыки»
Дирижёр — Игорь ДРОНОВ
В программе: Хертиг, Зайденберг, Мундри
|
15
Пятница
16.00
|
«БОЛЬШАЯ МУЗЫКА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ»
|
15
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора Г.А. ПИСАРЕНКО (сольное пение)
|
16
Суббота
14.00
|
ДМШ имени А. Аренского
|
16
Суббота
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора М.С. ВОСКРЕСЕНСКОГО (фортепиано)
|
17
Воскресенье
14.00
|
Фонд «Новые имена»
|
17
Воскресенье
19.00
Цена билета 100 р.
|
Концерт учащихся иностранного отделения
Московской консерватории
|
18
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра специального фортепиано
Руководитель – профессор С.Л. ДОРЕНСКИЙ
|
19
Вторник
19.00
|
XXII Фестиваль фортепианной музыки «GRADUS AD PARNASSUM»
|
20
Среда
19.00
|
XXII Фестиваль фортепианной музыки «GRADUS AD PARNASSUM»
|
21
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора В.М. ИВАНОВА (скрипка)
|
22
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Вечер вокального факультета
|
23
Суббота
10.00
|
Конкурс детских хоровых коллективов «Подснежник»
|
23
Суббота
19.00
|
Фортепианный дуэт:
Нина КУЛИКОВА, Елена БОРОДОВСКАЯ
|
24
Воскресенье
14.00
|
Абонемент №58
«О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ И ЛЮДЯХ»
«Австро-Венгрия»
Виктор ЛЯДОВ, Денис ЧЕФАНОВ, Александр БЛОК (фортепиано)
Грант БАШМЕТ (скрипка), Иван ИЛЬИН (ударные)
В программе: Крейслер, Барток, Ковач, Лист, Брамс
|
24
Воскресенье
19.00
|
Абонемент №50
«ИСКУССТВО КВАРТЕТА»
«Rusquartet» в составе:
Ксения ГАМАРИС (I скрипка), Анна ЯНЧИШИНА (II скрипка)
Ксения ЖУЛЁВА (альт), Пётр КАРЕТНИКОВ (виолончель)
В программе: Римский-Корсаков – Лядов – Бородин – Глазунов, Бородин
|
25
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра хорового исполнительского искусства
Практика курсовых хоров. Хор I курса
|
26
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра хорового исполнительского искусства
Практика курсовых хоров. Хор II курса
|
27
Среда
14.00
|
ДШИ имени Шебалина
|
27
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора К.В. КНОРРЕ (фортепиано)
|
28
Четверг
18.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра хорового исполнительского искусства
Практика курсовых хоров. Хор III курса
|
28
Четверг
20.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра хорового исполнительского искусства
Практика курсовых хоров. Хор IV курса
|
29
Пятница
19.00
|
Абонемент №53
«КАМЕРНАЯ МУЗЫКА В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЁН»
К 90-летию со дня рождения Эдисона Денисова
Фёдор РУДИН (скрипка)
Александр РУДИН (виолончель)
Иван РУДИН (фортепиано)
В программе: Денисов, Равель
|
30
Суббота
14.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора Л.В. РОЩИНОЙ (фортепиано)
|
30
Суббота
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора С.И. ПИЩУГИНА (скрипка)
|
31
Воскресенье
14.00
|
ДМШ имени Алексеева
|
31
Воскресенье
19.00
|
МОСКОВСКИЙ ВЕЛИКОПОСТНЫЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ
Хор мальчиков Хорового училища имени А. В. Свешникова
Дирижёр – Алексей ПЕТРОВ
Московский синодальный хор
Дирижёр – Алексей ПУЗАКОВ
Молодёжный хор Научно-творческого центра церковной музыки при кафедре хорового дирижирования
Дирижёр – Михаил КОТЕЛЬНИКОВ
Тульский государственный хор
Руководитель – Александр СОЛОВЬЁВ
Преображенский хор прихожан Храма Христа Спасителя
Дирижёр – Сергей СИДОРЕНКО
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ имени Н.Я. МЯСКОВСКОГО
|
1
Пятница
19.00
|
К 145-летию класса арфы Московской консерватории
«В предчувствии весны...»
Мария ФЁДОРОВА (арфа)
В концерте принимают участие:
Екатерина КУДРЯВЦЕВА (сопрано), Алёна БАРАМИДЗЕ (флейта)
Иван ТИХОНОВ (кларнет), Дмитрий БОРОДАЕВ (гитара)
В программе: Гендель, Глинка, Доницетти, Кикта, Пейко, Стравинский
|
2
Суббота
14.00
Цена билета 100 р.
|
ВЭН ЯН (сопрано)
Руководитель – профессор П.С. Глубокий
|
2
Суббота
19.00
Цена билета 100 р.
|
«The BaRock M Ensemble» в составе:
Анна ЯНОВА (скрипка)
Дарья ВОЛОБУЕВА (клавесин)
Руководитель – профессор О.А. Филиппова
(старинный камерный ансамбль)
В программе: Бах, Телеман, Л. Куперен, Д. Скарлатти, Ф. Куперен, Корелли
|
3
Воскресенье
14.00
Цена билета 100 р.
|
Ольга ЧЕРНОГОРОВА (барочная скрипка)
Руководитель – доцент И.Н. Должников
В концерте принимают участие:
Олег БОЙКО (лютня, барочная гитара)
Дарья БОРКОВСКАЯ (клавесин)
Наталия АБРЮТИНА (орган)
В программе: Ребель, Верачини, Альбертини, Бах
|
3
Воскресенье
19.00
|
Анатолий САНЬКО. Авторский вечер
В концерте принимают участие –
Екатерина ЛИБЕРОВА, Алёна РОЗКОПА
Жаргала ЦЫРЕНДАГБАЕВА (сопрано)
Сергей НИКОЛАЕВ, Николай ФИЛАТОВ (тенор)
Фёдор СИДЯКОВ (баритон), Григорий ПИНЯСОВ (бас)
Владислав ЯШЕВ (флейта), Владимир ЕЛИСТРАТОВ (фагот)
Олеся ХУДОЛЕЙ (арфа), Григорий КРОТЕНКО (контрабас)
Наталья СОКОЛОВСКАЯ, Олег ХУДЯКОВ
Вера АЛМАЗОВА (фортепиано)
Камерный хор Храма Христа Спасителя
Регент – Светлана СОКОЛОВСКАЯ
Партия фортепиано –
Варвара МЕЛЕНТЬЕВА, Анатолий САНЬКО
|
4
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс преподавателя А.В. ТАБАНКОВОЙ
(духовой камерный ансамбль)
Мария БАРАНОВА, Екатерина ЛИМАНЦЕВА, Анастасия ЧУЛКОВА
Александра КУЗЬМА, Кирилл КЛИМЕНКО (флейта)
Екатерина ВОРОШИЛОВА, Александр КОРЕПАНОВ
Кристина СТЕПАНОВА (гобой)
Ольга СИМАТОВА, Самыр ОЙНОШЕВ, Ду ДЖОЯНЬ (кларнет)
Владислав ОДИНЦОВ, Софья ПОЛЯКОВА, Анна САБЕЛЬНИКОВА (фагот)
Квинтет «Molto Bene»
Квинтет «Россия»
В программе: Моцарт, Вилла-Лобос, Барток, Данци, Мийо, Светланов
|
5
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
ЛИНЬ ГУАНЬ ТИН (фортепиано)
Руководитель – профессор Д.Г. Галынин (камерный ансамбль)
Павел СИНЦОВ (скрипка)
Руководитель – профессор С.И. Кравченко (скрипка)
Партия фортепиано – Галина ЭСТРИНА
В программе: Бах, Барток, Прокофьев
|
6
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Даниил ОРЛОВ (фортепиано)
Руководитель – профессор К.В. Кнорре
|
7
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Григорий МАКСИМЕНКО (альт)
Руководитель – профессор Ю.А. Башмет
Партия фортепиано – Наталия НИКИТЕНКО
|
8
Пятница
14.00
Цена билета 100 р.
|
Джонатан ДУАРТЕ (фортепиано)
Руководитель – профессор А.Г. Севидов
|
8
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Валерия ПОЭТА (фортепиано)
Руководитель – профессор Н.В. Трулль
|
9
Суббота
15.00
Цена билета 100 р.
|
Кристина ТРАУЛЬКО (скрипка)
Руководитель – доцент Г.Ш. Муржа
Партия фортепиано – Кирилл АГГЕЯЛФИС
В программе: Моцарт, Паганини, Бетховен, Сибелиус
|
9
Суббота
19.00
Цена билета 100 р.
|
ЛИНЬ ПИНЬ ЦЗЮНЬ (фортепиано)
Руководитель – профессор М.С. Петухов
|
10
Воскресенье
14.00
Цена билета 100 р.
|
Елизавета ДРЕГАЛИНА (клавесин)
Руководитель – профессор О. В. Мартынова
|
10
Воскресенье
19.00
|
«Посвящение... Феликс Мендельсон»
«Leggiero Orchestra»
Дирижёр — Джереми УОЛКЕР
Анна САВКИНА (скрипка), Олег ХУДЯКОВ (фортепиано)
|
11
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Классы доцента Ю.В. ДИДЕНКО,
преподавателя А.М. МАЛКУСА (фортепиано)
|
12
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс доцента С.Н. КУДРЯКОВА (фортепиано)
|
13
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс доцента С.А. ГЛАВАТСКИХ (фортепиано)
|
14
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора А.В. ФОМЕНКО (фортепиано)
|
15
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
«Встречи в музыкальной гостиной»
Вступительное слово – профессор И.А. СКВОРЦОВА
|
16
Суббота
15.00
Цена билета 100 р.
|
Пётр ЛУНДСТРЕМ (скрипка)
Руководитель – профессор Э.Д. Грач
|
16
Суббота
19.00
Вход по бесплатным билетам
|
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
В КАМЕРНЫХ ЗАЛАХ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
«Ночные причуды»
Новый взгляд на каприсы и ноктюрны
Осман ЭЙЛУБЛЫ (скрипка, фортепиано)
В программе: Паганини, Шопен, Крейслер, Шаррино, Рохберг, Берио, Пярт
|
17
Воскресенье
14.00
Цена билета 100 р.
|
Концерт учащихся ДМШ при Академическом музыкальном училище
|
17
Воскресенье
19.00
|
Абонемент №61
«ORGAN&VOCE»
Юлия ЛАБИНСКАЯ (колоратурное сопрано)
Елена ЗОЛОТОВА (сопрано)
Илья УШУЛЛУ (бас)
Марина ВОИНОВА (орган)
В программе: Глинка, Римский-Корсаков, Танеев, Чайковский, Рахманинов, Рубинштейн
|
18
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра виолончели и контрабаса
Руководитель – профессор М.К. ЧАЙКОВСКАЯ
|
19
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
«Россия на рубеже тысячелетий»
Класс доцента Е.В. ДЕРЖАВИНОЙ (фортепиано)
Дарья ВОРОНЦОВА, Дарья ГАВДУШ
Мария ИВАНЕНКО, Варвара КРЮКОВА
Дарья САВВАТЕЕВА, Валерий ХАРЛАМОВ
В программе: Воронцов, Вустин, Десятников, Курляндский, Лобанов, Рябов, Соколов, Артемьев
|
20
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра медных духовых инструментов
|
21
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Межфакультетская кафедра фортепиано
|
22
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра сочинения
Концерт из произведений студентов и аспирантов кафедры сочинения
|
23
Суббота
14.00
Цена билета 100 р.
|
Класс доцента Д.А. КАПРИНА (камерный ансамбль)
|
23
Суббота
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора А.С. СТРУКОВА (фортепиано)
|
24
Воскресенье
14.00
Цена билета 100 р.
|
XIX Московский международный органный фестиваль
Татьяна ЗЕНАИШВИЛИ и ученики (орган, клавесин)
|
24
Воскресенье
19.00
|
«Антология корнета»
В ансамбле с органом
Леонид ГУРЬЕВ
|
25
Понедельник
19.00
|
Студенческое Научно-творческое общество
Концерт испанской музыки
|
26
Вторник
19.00
|
Абонемент № 60
«СПОР ИСКУССТВ»
К 25-летию Студии новой музыки
«Музыка и театр»
Ансамбль «Студия новой музыки»
Дирижёр – Игорь ДРОНОВ
Екатерина КИЧИГИНА (сопрано), Марина РУБИНШТЕЙН (флейта)
Никита АГАФОНОВ (кларнет), Станислав МАЛЫШЕВ (скрипка)
Ольга ГАЛОЧКИНА (виолончель), Мона ХАБА (фортепиано)
В программе: Стравинский, Апергис, Кагель, Айвс, Крам, Караев
|
27
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс доцента М.В. ЛИДСКОГО (фортепиано)
|
28
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс доцента Т.С. БЕРКУЛЬ (скрипка)
|
29
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора И.В. КИРИЛЛОВОЙ
(концертмейстерское искусство)
|
30
Суббота
15.00
Цена билета 100 р.
|
Класс доцента Д.В. ЧЕФАНОВА (фортепиано)
|
30
Суббота
19.00
|
Студенческое Научно-творческое общество
Концерт испанской музыки
|
31
Воскресенье
14.00
|
Абонемент №64
«И ОБРАЗ МИРА, В ЗВУКЕ ЯВЛЕННЫЙ»
«Carte blanche» или «Музыка по желанию»
Дневной абонемент для детей и родителей «Лики классики»
Ведущие цикла: Нино БАРКАЛАЯ, Иван СОКОЛОВ
В концертах принимают участие –
Учащиеся ДМШ Академического музыкального колледжа
при Московской консерватории
|
31
Воскресенье
19.00
Цена билета 100 р.
|
Конкурс Межфакультетской кафедры фортепиано совместно с ММО
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