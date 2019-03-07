1 Понедельник 19.00 «Гоголь. Шнитке. Мертвые души» (К 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя) Александр ФИЛИППЕНКО Николай КОЖИН (фортепиано) Сергей КУЗНЕЦОВ (фортепиано) Виктор ОМЕЛЬЯНОВИЧ (ударные) В программе: Шнитке; Гоголь

2 Вторник 19.00

«Музыка эпохи бельканто» Юлия ЛЕЖНЕВА (сопрано) Московский камерный оркестр «Musica Viva» В программе: Глюк, Гайдн, Моцарт, Бетховен

3 Среда 19.00

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕЛИКОПОСТНЫЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ Концертный хор Детской хоровой школы «Пионерия» им. Г.А. Струве Дирижёр – Елена ВЕРЕМЕЕНКО Праздничный хор храма Сергия Радонежского в Солнцево Государственная академическая хоровая капелла России им А.А. Юрлова Камерный хор Московской консерватории Женский хор Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова Детский хор «Весна» им. А.С. Пономарева

4 Четверг 19.00 «Легенды мирового кино» Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана Дирижёр – Марчелло РОТА, Италия В программе: музыка к кинофильмам «Ромео и Джульетта», «Дорога», «Титаник», «Крёстный отец», «Шербурские зонтики», «Пираты Карибского моря» и др.

5 Пятница 19.00 Карл Орф «Кармина бурана» и «Вагнер-гала - Полёт валькирий» Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» Государственная академическая хоровая капелла России им. А.А. Юрлова Детский хор им. В.С. Локтева Дирижёр – Алессандро ДАГОСТИНИ, Италия Солисты Большого театра России Партия органа – Марианна ВЫСОЦКАЯ

6 Суббота 14.00 Оперный театр Московской консерватории Пуччини - «Богема»



7 Воскресенье 15.00

Специальный абонемент «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СКАЗКИ – ИМПРОВИЗАЦИИ ГРИГОРИЯ ФАЙНА» Концерт 3 «Золушка спешит на бал» Автор музыки и либретто – Григорий ФАЙН (фортепиано) В концерте принимает участие – Ансамбль «Звёзды джаза»

7 Воскресенье 19.00 «Бах. Орган. Франция» Константин ВОЛОСТНОВ (орган) В программе: Бах, Куперен, Франк, Бизе, Видор

8 Понедельник 19.00

«Гершвин – Гала» Симфонический оркестр «Русская филармония» Академический большой хор «Мастера хорового пения» Дирижёр – Дмитрий КОРЧАК Реджинальд СМИТ (баритон), США Мишель БРЕДЛИ (сопрано), США Басиния ШУЛЬМАН (фортепиано) В программе: Гершвин

9 Вторник 19.00

«Классика для всех: Чайковский» Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана Дирижёр – Тимур ЗАНГИЕВ Айлен ПРИТЧИН (скрипка) В программе: Чайковский

10 Среда 19.00

«С. Рахманинов. Вокализ» Оркестр театра «Новая Опера» Дирижёр – Андрей ЛЕБЕДЕВ Николай САВВИДИ (фортепиано) В программе: Рахманинов, Глиэр

11 Четверг 19.00

«Gloria. Вивальди» Московский камерный оркестр «Musica Viva» Вокальный ансамбль «Intrada» Дирижёр – Александр РУДИН Диляра ИДРИСОВА (сопрано) Полина ШАМАЕВА (меццо-сопрано)

12 Пятница 19.00

Авторский абонемент Александра Князева Концерт 2 Александр КНЯЗЕВ (виолончель) Андрей КОРОБЕЙНИКОВ (фортепиано) В программе: Бетховен, Франк, Брамс, Рахманинов

13 Суббота 14.00 Оперный театр Московской консерватории Римский-Корсаков - «Царская невеста»

13 Суббота 19.00

III Международный музыкальный фестиваль Динары Алиевой «OPERA ART» Открытие «Оперные голоса Азербайджана» Динара АЛИЕВА (сопрано) Азер РЗА-ЗАДЕ (тенор) Российский национальный оркестр Дирижёр – Ялчин АДЫГЕЗАЛОВ

14 Воскресенье 14.00 Концерт учащихся ЦМШ при Московской консерватории

14 Воскресенье 19.00

Памяти Николая Петрова Даниил КРАМЕР (фортепиано) Ансамбль солистов «Эрмитаж» Дирижёр и солист – Александр ГИНДИН (фортепиано) В концерте принимают участие – Валерий ГРОХОВСКИЙ (фортепиано) Михаил ТУРПАНОВ (фортепиано) Ирина СТАЧИНСКАЯ (флейта) Илья НОРШТЕЙН (скрипка) В программе: И.С. Бах, И.К. Бах, джазовые импровизации

16 Вторник 19.00

«Шедевры Антонио Вивальди» Московский камерный оркестр «Musica Viva» Елена КОРЖЕНЕВИЧ (скрипка) Мария СУРНАЧЕВА (гобой), Германия В программе: Вивальди, Бах

18 Четверг 19.00

«Шедевры великих композиторов. Чайковский. Бетховен» Государственный академический большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского Дирижёр – Филипп ЧИЖЕВСКИЙ

19 Пятница 19.00

К юбилею Валерия Полянского Государственная академическая симфоническая капелла России Детский хор Большого театра Хоровая капелла «Ярославия» Государственный академический Московский областной хор им. А. Кожевникова Хор Московской консерватории Хор мальчиков Хорового училища имени А.В. Свешникова Детская хоровая школа «Пионерия» им. Г. Струве Дирижёр – Валерий ПОЛЯНСКИЙ В программе: Чайковский, Рахманинов, Калинников, Танеев, Бортнянский, Шнитке, Малер

20 Суббота 14.00 Концерт учащихся Московского государственного колледжа музыкального исполнительства им. Ф. Шопена

20 Суббота 19.00

«Шедевры Сергея Рахманинова» Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» Дирижёр – Сергей КОНДРАШЁВ Александр СИНЧУК (фортепиано)

21 Воскресенье 14.00 Абонемент № 4. Детский «В гостях у П. И. Чайковского» Симфонический оркестр Московской консерватории Дирижёр – Вячеслав ВАЛЕЕВ

21 Воскресенье 19.00 III Международный музыкальный фестиваль Динары Алиевой «OPERA ART» Гала-концерт с участием звёзд мировой оперы Андрей БОНДАРЕНКО (баритон) Ульяна АЛЕКСЮК (сопрано) Дирижёр – Дмитрий МОРОЗОВ

22 Понедельник 19.00

Абонемент МГК № 8 Фортепианный Дмитрий ШИШКИН (фортепиано) В программе: Шопен, Скрябин, Рахманинов, Прокофьев

24 Среда 19.00

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕЛИКОПОСТНЫЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ Российский национальный молодёжный симфонический оркестр Академический большой хор «Мастера хорового пения» Дирижёр – Лев КОНТОРОВИЧ В программе: Митрополит Иларион

25 Четверг 19.00 «ПАВЕЛ КОГАН. ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ» «Три смысла Рихарда Штрауса» Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана Дирижёр – Павел КОГАН

26 Пятница 19.00

Абонемент МГК № 2 «ДИНАСТИЯ ЮРОВСКИХ» Симфонический оркестр Московской консерватории Женская группа Камерного хора Московской консерватории Дирижёр – Дмитрий ЮРОВСКИЙ В программе: Верди, Юровский, Россини

27 Суббота 14.00 Оперный театр Московской консерватории Рахманинов - «Алеко»

27 Суббота 19.00

III Международный музыкальный фестиваль Динары Алиевой «OPERA ART» «Хоровые шедевры итальянской оперны» Динара АЛИЕВА (сопрано) Российский национальный оркестр Академический большой хор «Мастера хорового пения» Дирижёр – Пьер Джорджио МОРАНДИ

28 Воскресенье 19.00 МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ Открытие