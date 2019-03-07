Московская консерватория представляет репертуар на апрель
ИА «Ореанда-Новости». Предлагаем вашему вниманию программу концертов, которые состоятся в залах Московской консерватории им. П.И.Чайковского в течение апреля 2019 года.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
|
1
Понедельник
19.00
|
«Гоголь. Шнитке. Мертвые души»
(К 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя)
Александр ФИЛИППЕНКО
Николай КОЖИН (фортепиано)
Сергей КУЗНЕЦОВ (фортепиано)
Виктор ОМЕЛЬЯНОВИЧ (ударные)
В программе: Шнитке; Гоголь
|
2
Вторник
19.00
|
«Музыка эпохи бельканто»
Юлия ЛЕЖНЕВА (сопрано)
Московский камерный оркестр «Musica Viva»
В программе: Глюк, Гайдн, Моцарт, Бетховен
|
3
Среда
19.00
|
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕЛИКОПОСТНЫЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ
Концертный хор Детской хоровой школы «Пионерия» им. Г.А. Струве
Дирижёр – Елена ВЕРЕМЕЕНКО
Праздничный хор храма Сергия Радонежского в Солнцево
Государственная академическая хоровая капелла России им А.А. Юрлова
Камерный хор Московской консерватории
Женский хор Санкт-Петербургского музыкального училища
им. Н.А. Римского-Корсакова
Детский хор «Весна» им. А.С. Пономарева
|
4
Четверг
19.00
|
«Легенды мирового кино»
Московский государственный академический симфонический оркестр
под управлением Павла Когана
Дирижёр – Марчелло РОТА, Италия
В программе: музыка к кинофильмам «Ромео и Джульетта», «Дорога», «Титаник», «Крёстный отец», «Шербурские зонтики», «Пираты Карибского моря» и др.
|
5
Пятница
19.00
|
Карл Орф «Кармина бурана» и «Вагнер-гала - Полёт валькирий»
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Государственная академическая хоровая капелла России
им. А.А. Юрлова
Детский хор им. В.С. Локтева
Дирижёр – Алессандро ДАГОСТИНИ, Италия
Солисты Большого театра России
Партия органа – Марианна ВЫСОЦКАЯ
|
6
Суббота
14.00
|
Оперный театр Московской консерватории
Пуччини - «Богема»
|
7
Воскресенье
15.00
|
Специальный абонемент
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ СКАЗКИ – ИМПРОВИЗАЦИИ ГРИГОРИЯ ФАЙНА»
Концерт 3
«Золушка спешит на бал»
Автор музыки и либретто – Григорий ФАЙН (фортепиано)
В концерте принимает участие –
Ансамбль «Звёзды джаза»
|
7
Воскресенье
19.00
|
«Бах. Орган. Франция»
Константин ВОЛОСТНОВ (орган)
В программе: Бах, Куперен, Франк, Бизе, Видор
|
8
Понедельник
19.00
|
«Гершвин – Гала»
Симфонический оркестр «Русская филармония»
Академический большой хор «Мастера хорового пения»
Дирижёр – Дмитрий КОРЧАК
Реджинальд СМИТ (баритон), США
Мишель БРЕДЛИ (сопрано), США
Басиния ШУЛЬМАН (фортепиано)
В программе: Гершвин
|
9
Вторник
19.00
|
«Классика для всех: Чайковский»
Московский государственный академический симфонический оркестр
под управлением Павла Когана
Дирижёр – Тимур ЗАНГИЕВ
Айлен ПРИТЧИН (скрипка)
В программе: Чайковский
|
10
Среда
19.00
|
«С. Рахманинов. Вокализ»
Оркестр театра «Новая Опера»
Дирижёр – Андрей ЛЕБЕДЕВ
Николай САВВИДИ (фортепиано)
В программе: Рахманинов, Глиэр
|
11
Четверг
19.00
|
«Gloria. Вивальди»
Московский камерный оркестр «Musica Viva»
Вокальный ансамбль «Intrada»
Дирижёр – Александр РУДИН
Диляра ИДРИСОВА (сопрано)
Полина ШАМАЕВА (меццо-сопрано)
|
12
Пятница
19.00
|
Авторский абонемент Александра Князева
Концерт 2
Александр КНЯЗЕВ (виолончель)
Андрей КОРОБЕЙНИКОВ (фортепиано)
В программе: Бетховен, Франк, Брамс, Рахманинов
|
13
Суббота
14.00
|
Оперный театр Московской консерватории
Римский-Корсаков - «Царская невеста»
|
13
Суббота
19.00
|
III Международный музыкальный
фестиваль Динары Алиевой «OPERA ART»
Открытие
«Оперные голоса Азербайджана»
Динара АЛИЕВА (сопрано)
Азер РЗА-ЗАДЕ (тенор)
Российский национальный оркестр
Дирижёр – Ялчин АДЫГЕЗАЛОВ
|
14
Воскресенье
14.00
|
Концерт учащихся ЦМШ при Московской консерватории
|
14
Воскресенье
19.00
|
Памяти Николая Петрова
Даниил КРАМЕР (фортепиано)
Ансамбль солистов «Эрмитаж»
Дирижёр и солист – Александр ГИНДИН (фортепиано)
В концерте принимают участие –
Валерий ГРОХОВСКИЙ (фортепиано)
Михаил ТУРПАНОВ (фортепиано)
Ирина СТАЧИНСКАЯ (флейта)
Илья НОРШТЕЙН (скрипка)
В программе: И.С. Бах, И.К. Бах, джазовые импровизации
|
16
Вторник
19.00
|
«Шедевры Антонио Вивальди»
Московский камерный оркестр «Musica Viva»
Елена КОРЖЕНЕВИЧ (скрипка)
Мария СУРНАЧЕВА (гобой), Германия
В программе: Вивальди, Бах
|
18
Четверг
19.00
|
«Шедевры великих композиторов. Чайковский. Бетховен»
Государственный академический большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского
Дирижёр – Филипп ЧИЖЕВСКИЙ
|
19
Пятница
19.00
|
К юбилею Валерия Полянского
Государственная академическая симфоническая капелла России
Детский хор Большого театра
Хоровая капелла «Ярославия»
Государственный академический Московский областной хор
им. А. Кожевникова
Хор Московской консерватории
Хор мальчиков Хорового училища имени А.В. Свешникова
Детская хоровая школа «Пионерия» им. Г. Струве
Дирижёр – Валерий ПОЛЯНСКИЙ
В программе: Чайковский, Рахманинов, Калинников, Танеев, Бортнянский, Шнитке, Малер
|
20
Суббота
14.00
|
Концерт учащихся
Московского государственного колледжа музыкального исполнительства
им. Ф. Шопена
|
20
Суббота
19.00
|
«Шедевры Сергея Рахманинова»
Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»
Дирижёр – Сергей КОНДРАШЁВ
Александр СИНЧУК (фортепиано)
|
21
Воскресенье
14.00
|
Абонемент № 4. Детский
«В гостях у П. И. Чайковского»
Симфонический оркестр Московской консерватории
Дирижёр – Вячеслав ВАЛЕЕВ
|
21
Воскресенье
19.00
|
III Международный музыкальный
фестиваль Динары Алиевой «OPERA ART»
Гала-концерт с участием звёзд мировой оперы
Андрей БОНДАРЕНКО (баритон)
Ульяна АЛЕКСЮК (сопрано)
Дирижёр – Дмитрий МОРОЗОВ
|
22
Понедельник
19.00
|
Абонемент МГК № 8
Фортепианный
Дмитрий ШИШКИН (фортепиано)
В программе: Шопен, Скрябин, Рахманинов, Прокофьев
|
24
Среда
19.00
|
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕЛИКОПОСТНЫЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ
Российский национальный молодёжный симфонический оркестр
Академический большой хор «Мастера хорового пения»
Дирижёр – Лев КОНТОРОВИЧ
В программе: Митрополит Иларион
|
25
Четверг
19.00
|
«ПАВЕЛ КОГАН. ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ»
«Три смысла Рихарда Штрауса»
Московский государственный академический симфонический оркестр
под управлением Павла Когана
Дирижёр – Павел КОГАН
|
26
Пятница
19.00
|
Абонемент МГК № 2
«ДИНАСТИЯ ЮРОВСКИХ»
Симфонический оркестр Московской консерватории
Женская группа Камерного хора Московской консерватории
Дирижёр – Дмитрий ЮРОВСКИЙ
В программе: Верди, Юровский, Россини
|
27
Суббота
14.00
|
Оперный театр Московской консерватории
Рахманинов - «Алеко»
|
27
Суббота
19.00
|
III Международный музыкальный
фестиваль Динары Алиевой «OPERA ART»
«Хоровые шедевры итальянской оперны»
Динара АЛИЕВА (сопрано)
Российский национальный оркестр
Академический большой хор «Мастера хорового пения»
Дирижёр – Пьер Джорджио МОРАНДИ
|
28
Воскресенье
19.00
|
МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Открытие
|
30
Вторник
19.00
|
«Король оперы — тенор»
К 80-летию Елены Образцовой
Андрей ДАНИЛОВ, Шота ЧИБИРОВ,
Евгений ЛИБЕРМАН, Сергей ПИСАРЕВ (тенор)
Московский камерный оркестр «Musica Viva»
Дирижёр – Дмитрий КОРЧАК
В концерте принимают участие –
Екатерина МОРОЗОВА (сопрано), Ольга ПУДОВА (сопрано)
В программе: арии и сцены из опер русских и зарубежных композиторов
МАЛЫЙ ЗАЛ
|
1
Понедельник
19.00
|
Абонемент №21
«МИХАИЛ ВОСКРЕСЕНСКИЙ И УЧЕНИКИ»
Анастасия ГАМАЛЕЙ-ВОСКРЕСЕНСКАЯ (фортепиано)
В программе: Бах, Франк, Рахманинов
|
2
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора И.В. БОЧКОВОЙ (скрипка)
|
3
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора Е.И. КУЗНЕЦОВОЙ (фортепиано)
|
4
Четверг
18.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора А.З. БОНДУРЯНСКОГО (камерный ансамбль)
|
5
Пятница
19.00
|
Абонемент №11
«AIMEZ-VOUS BRAHMS…» «ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ БРАМСА?»
Александр КНЯЗЕВ (виолончель)
Иван РУДИН (фортепиано)
В программе: Брамс
|
6
Суббота
10.00
Цена билета 150 р.
|
VI Открытый конкурс юных музыкантов «VIVAT MUSICA!»
|
6
Суббота
14.00
|
Концерт органной музыки
в рамках сотрудничества Московской консерватории
и Королевского колледжа музыки в Лондоне
Дэвид ГРЭХЕМ, Самуэль АЛИ (орган)
|
6
Суббота
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра камерного ансамбля и квартета
|
7
Воскресенье
19.00
|
Цикл концертов «ВЕЛИКИЕ РОМАНТИКИ»
Концерт 6 «Шубертиада»
Рэм УРАСИН (фортепиано)
Гайк КАЗАЗЯН (скрипка)
Михаил РУДОЙ (альт)
Борис АНДРИАНОВ (виолончель)
Григорий КРОТЕНКО (контрабас)
Мария ОСТРОУХОВА (меццо-сопрано)
Алексей КУРБАТОВ (фортепиано)
Текст читает Алексей БАРАБАНОВ
|
8
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора П.И. СКУСНИЧЕНКО (сольное пение)
|
9
Вторник
19.00
|
Концерт будет объявлен дополнительно
|
10
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора С.И. КРАВЧЕНКО (скрипка)
|
11
Четверг
19.00
|
«Музыка Вены»
«Rusquartet» в составе:
Ксения ГАМАРИС (I скрипка), Анна ЯНЧИШИНА (II скрипка)
Ксения ЖУЛЁВА (альт), Пётр КАРЕТНИКОВ (виолончель)
Тигран АЛИХАНОВ фортепиано
В программе: Моцарт, Бетховен, Брамс
|
12
Пятница
19.00
|
Абонемент №17
«СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ ПРИГЛАШАЕТ…»
Наиль МАВЛЮДОВ (фортепиано)
В программе: Шуберт, Лист
|
13
Суббота
19.00
|
Абонемент №20
«ЭДУАРД ГРАЧ ПРЕДСТАВЛЯЕТ»
Лев СОЛОДОВНИКОВ (скрипка)
Дарья НОВОКРЕЩЕНОВА (фортепиано)
В программе: Шоссон, Дебюсси, Прокофьев
|
14
Воскресенье
15.00
|
Благотворительный фонд «Бельканто»
«Органный мир фэнтези: Хогвартс и Хроники Нарнии»
Мастер песочной анимации – Анна ИВАНОВА
Евгений СТЫЧКИН (художественное слово)
Мария БЛАЖЕВИЧ (орган)
В программе: Уильямс, Шор
|
14
Воскресенье
19.00
|
Абонемент №27
«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Цикл I
«Hommage à Clara Schumann»
К 200-летию со дня рождения Клары Шуман
Яков КАЦНЕЛЬСОН (фортепиано)
В программе: Мендельсон, Шуман, Брамс
|
15
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Вечер вокального факультета
|
16
Вторник
19.00
|
Вечер фортепианной музыки
Владимир ТРОПП
|
17
Среда
19.00
|
«“Виртуозы Москвы” в машине времени»
К 40-летию коллектива
«Портреты композиторов: Вивальди»
Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
|
18
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора З.А. ИГНАТЬЕВОЙ (фортепиано)
|
19
Пятница
19.00
|
Абонемент №29
«СКРИПИЧНОЕ ИСКУССТВО»
Цикл I
«Французская скрипичная музыка»
Сергей КРАВЧЕНКО (скрипка)
Мария СТЕМБОЛЬСКАЯ (фортепиано)
В программе: Франк, Дебюсси
|
20
Суббота
19.00
|
Абонемент №10
«И.С. БАХ И МИРОВАЯ ОРГАННАЯ КУЛЬТУРА»
Алексей СЕМЁНОВ (орган)
В программе: Букстехуде, Бах
|
21
Воскресенье
19.00
|
Абонемент №9
«К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ
МАЛОГО ЗАЛА МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ»
Государственный Квартет имени Бородина в составе:
Рубен АГАРОНЯН (I скрипка), Сергей ЛОМОВСКИЙ (II скрипка)
Игорь НАЙДИН (альт), Владимир БАЛЬШИН (виолончель)
|
22
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс арфы профессора Э.А. МОСКВИТИНОЙ,
преподавателей Е.Н. ИЛЬИНСКОЙ, С.В. ПАРАМОНОВОЙ
|
23
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра хорового исполнительского искусства
Практика работы с профессиональным хором
|
24
Среда
19.00
|
Абонемент №14
«МОСКОВСКОЕ ТРИО»
Александр БОНДУРЯНСКИЙ (фортепиано)
Владимир ИВАНОВ (скрипка), Михаил УТКИН (виолончель)
В программе: Мендельсон, Бородин, Римский-Корсаков
|
25
Четверг
19.00
|
Абонемент №15
«Элисо ВИРСАЛАДЗЕ И УЧЕНИКИ»
«Два рояля»
Александр КАПРИН, Яков КАЦНЕЛЬСОН
Сергей ВОРОНОВ, Александр ШАЙКИН
Филипп ЛЫНОВ, Владимир ПЕТРОВ, ЮН А ИН
Антон ВЕРЕНИЦЫН, Елизавета КАРАУЛОВА
Жоау ШАВЬЕР, ЯН МИНЧЖЕ
В программе: Моцарт –Бузони, Моцарт – Григ, Лист, Дебюсси, Равель, Шостакович
|
26
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Концерт памяти А.Г. БАХЧИЕВА (1930 – 2007)
|
27
Суббота
19.00
|
Благотворительный фонд «Бельканто»
Сказки с органом и песочной анимацией
«Маленький принц»
Анастасия СИДЕЛЬНИКОВА (орган)
Песочная анимация – Анна ИВАНОВА
Художественное слово – Ксения КУТЕПОВА
В программе: Гендель, Бах, Моцарт, Мендельсон, Шуман
|
28
Воскресенье
14.00
|
Абонемент №38
«КОРОЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»
Органная музыка для детей и взрослых
Профессор А.А. ПАРШИН рассказывает…
«Всё могут короли!»
Марина ОМЕЛЬЧЕНКО, Михаил ДУБОВ (орган)
|
28
Воскресенье
19.00
|
«Арт-Брэнд»
«ШУБЕРТ. ВСЕ ФОРТЕПИАННЫЕ СОНАТЫ»
Сергей КУЗНЕЦОВ (фортепиано).
|
29
Понедельник
19.00
|
Абонемент №37
«КАМЕРНЫЕ СОБРАНИЯ»
Цикл I
Александр ВИННИЦКИЙ (скрипка),
Андрей УСОВ (альт), Олег ХУДЯКОВ (фортепиано)
Александр РУДИН, Эмин МАРТИРОСЯН (виолончель)
В программе: Аренский
|
30
Вторник
19.00
|
Абонемент № 25
«НАВСТРЕЧУ XVI МЕЖДУНАРОДНОМУ
КОНКУРСУ имени П.И. ЧАЙКОВСКОГО»
Виолончелисты – лауреаты Международного конкурса
имени П. И. Чайковского разных лет
Александр БУЗЛОВ (виолончель)
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ
|
1
Понедельник
18.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора Е.М. АРЕФЬЕВОЙ
(камерный вокальный ансамбль)
|
2
Вторник
14.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра сочинения
Концерт их произведений педагогов и студентов кафедры сочинения
Московской и Санкт-Петербургской консерваторий
|
2
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора Д.Г. ГАЛЫНИНА (камерный ансамбль)
|
3
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора А.А. КОРЧАГИНА (струнный квартет)
|
4
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора А.А. ПИСАРЕВА (фортепиано)
|
5
Пятница
16.00
|
Музыкальный лекторий
«БОЛЬШАЯ МУЗЫКА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ»
|
5
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Классы профессоров Н.Л. КОГАН, М.Г. ОЛЕНЕВА
(камерный ансамбль)
|
6
Суббота
19.00
|
Абонемент №43
«ВЕЛИКИЕ НАСТАВНИКИ ПРОСЛАВЛЕННЫХ УЧЕНИКОВ»
«Арнольд Шёнберг: сила притяжения»
Алексей ЛЮБИМОВ, Юрий ПОЛУБЕЛОВ, Екатерина ДЕРЖАВИНА (фортепиано)
Ольга ГРЕЧКО (сопрано), Марина КАТАРЖНОВА (скрипка)
В программе: Шёнберг, Веберн, Берг, Эйслер, Кейдж – Харрисон
|
7
Воскресенье
14.00
|
Абонемент №57
«ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ СКАЗОК»
«Кот в сапогах»
Хореография – Наталия КАЙДАНОВСКАЯ
Ансамбль «Musica Tempora»
Руководитель – Дарья БОРКОВСКАЯ
Максим ЯКИМОВ (чтец)
Дарья ГУЩА (барочный танец)
Танцевальный ансамбль студентов ФИСИИ «The Time of Dance»
Руководитель – Наталия КАЙДАНОВСКАЯ
Инструментальный ансамбль ФИСИИ
В программе: Рамо, Куперен, Люлли, Руайе
|
7
Воскресенье
19.00
|
Абонемент №49
«АНСАМБЛЬ СОЛИСТОВ "АКАДЕМИЯ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ"»
Руководитель и солистка – Татьяна ГРИНДЕНКО (скрипка)
|
8
Понедельник
19.00
|
Абонемент №56
«ДЖАЗОВЫЕ ДИАЛОГИ»
Посвящение Олегу Лундстрему
Камерный оркестр Творческой мастерской Леонида Лундстрема
«Классика и джаз»
В программе: Мусоргский, Чайковский, Капустин, Лундстрем, Ключарев
|
9
Вторник
19.00
|
Абонемент №40
«КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ»
Дирижёр – Феликс КОРОБОВ
Александр РУДИН (виолончель)
В программе: Боккерини, Онеггер, Денисов
|
10
Среда
14.00
|
Ансамбль солистов «Студия новой музыки»
|
10
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора С.И. ПИЩУГИНА (струнный квартет)
|
11
Четверг
19.00
|
VIII Московский Международный фестиваль камерной музыки
«WINDOW TO SWITZERLAND»
Ансамбль «Telemann Consort»
|
12
Пятница
19.00
|
ДХШ «Радость»
|
13
Суббота
14.00
|
ДШИ имени М.А. Балакирева
|
13
Суббота
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора Г.С. ШИРИНСКОЙ (камерный ансамбль)
|
14
Воскресенье
14.00
|
Хор «Благовест»
|
14
Воскресенье
19.00
Цена билета 100 р.
|
Концерт учащихся иностранного отделения
Московской консерватории
|
15
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра скрипки
Руководитель – профессор И.В. БОЧКОВА
|
16
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора Ю.С. АЙРАПЕТЯНА (фортепиано)
|
17
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Межфакультетская кафедра фортепиано
|
18
Четверг
19.00
|
«ПРОЕКЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ: ГЕРМАНИЯ»
Ансамбль «Студия новой музыки»
Дирижёр – Игорь ДРОНОВ
В программе: Лахенманн, Рим, Хубер, Шёльхорн, Немцов
|
19
Пятница
19.00
|
МОСКОВСКИЙ ВЕЛИКОПОСТНЫЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ
Детское отделение Московского синодального хора
Дирижёр – Наталья АСМУС
Муниципальный камерный хор города Калуги
Дирижёр – Маргарита КУЛАЕВА
Хор мальчиков «Аллегро», Детский хор «Маленькие Мастера»
Дирижёр хоров – Евгения БУХАРОВА
Хор центрального пограничного ансамбля ФСБ России
Руководитель – Андрей КАПРАЛОВ
|
20
Суббота
19.00
|
Абонемент №45
«ИСКУССТВО МАДРИГАЛА»
«Il Pastor Fido»
Ансамбль «Bach-Consort»:
Лилия ГАЙСИНА (сопрано), Юлия МИККОНЕН (альт)
Артём ВОЛКОВ (тенор), Владимир КРАСОВ (баритон)
Антон ТУТНОВ (бас), Ольга ФИЛИППОВА (клавесин)
В концерте принимает участие – Карстен ЭККЕРТ (блокфлейта), Австрия
В программе: Il Pastor Fido. Мадригалы на тексты Гварини, Маренцио, Верт, Д’Индия, Паллавичино, Монтеверди, Росси
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21
Воскресенье
14.00
|
Абонемент №58
«О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ И ЛЮДЯХ»
Россия: «Могучая кучка»
Леонид ЖЕЛЕЗНЫЙ (скрипка)
Кирилл КОПАЧИНСКИХ (баритон)
В программе: Бородин, Кюи, Балакирев, Мусоргский, Римский-Корсаков
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21
Воскресенье
19.00
|
Абонемент №47
«ФОРТЕПИАННЫЕ ВЕЧЕРА»
Александр МАЛКУС (фортепиано)
В программе: Чайковский, Чайковский – Лист, Чайковский – Танеев, Чайковский – Пабст, Чайковский – Рахманинов, Чайковский – Фейнберг, Пабст, Зилоти
|
22
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Факультет исторического и современного исполнительского искусства
Концерт студентов и аспирантов
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23
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора М.С. АЛЕКСЕЕВОЙ (сольное пение)
|
24
Среда
18.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора Э.Д. ГРАЧА (скрипка)
|
25
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра концертмейстерского искусства
|
26
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
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Класс профессора Э.К. ВИРСАЛАДЗЕ (фортепиано)
|
27
Суббота
14.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра сочинения
Концерт из сочинений студентов и ассистентов-стажёров кафедры
|
27
Суббота
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра альта
Концерт студентов и ассистентов-стажёров кафедры
|
28
Воскресенье
14.00
|
ДШИ «Сокольники»
|
28
Воскресенье
19.00
|
Абонемент №41
«БЕТХОВЕН. КАМЕРНАЯ МУЗЫКА
НА ИСТОРИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Цикл I
Ольга МАРТЫНОВА (клавир)
Марина КАТАРЖНОВА (барочная скрипка)
|
29
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс доцента М.И. КЕСЕЛЬМАН (скрипка)
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30
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
К 145-летию класса арфы Московской консерватории
Мария ФЁДОРОВА (арфа)
В концерте принимают участие –
Иван ТИХОНОВ (кларнет)
Камерный оркестр Московской консерватории
Дирижёр – Феликс КОРОБОВ
В программе: Гендель, Диттерсдорф, Доницетти, Дебюсси, Сальседо, Глинка, Чайковский, Пейко, Кикта
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