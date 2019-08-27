ИА «Ореанда-Новости» Московский международный Дом музыки по традиции примет участие в праздновании Дня города, которое состоится 7 сентября.

В фойе Светлановского зала Оркестр волынщиков Москвы исполнит всемирно известные произведения классической и современной музыки на шотландских народных инструментах.

Вечер продолжится выступлением Большого джазового оркестра Петра Востокова в Светлановском зале. Артисты представят специальную программу «Я шагаю по Москве», в которую войдут популярные композиции, посвящённые столице, а также знаменитые джазовые стандарты.

Начало программы в 18:00. Вход свободный по предварительной регистрации.

Помимо этого в День города начиная с 10:00 в кассах Дома музыки меломаны будут иметь возможность приобрести билеты на ряд предстоящих концертов со значительными скидками.