ИА «Ореанда-Новости» Московский городской суд признал законной блокировку клипа рэпера Хаски на песню «Иуда», тем самым отказав его защите в удовлетворении соответствующей жалобы, рассмотренной в апелляционном порядке.

В конце 2018 года клип артиста был заблокирован Роскомнадзором в YouTube и на других ресурсах в Интернете по требованию министерства внутренних дел России.

В марте 2019-го столичный Таганский суд отказал в жалобе рэпера к министерству. Представитель правоохранительного ведомства указывал, что в данном материале продемонстрирован «способ ухода от уголовной ответственности за распространение наркотических средств». При этом представитель рэпера апеллировал к тому, что это не может быть критерием, поскольку такие способы демонстрируются во множестве кинокартин, например в «Бриллиантовой руке» показан один из методов, используемых контрабандистами.

Ранее краснодарский суд вынес постановление об удалении из сетей «ВКонтакте» и YouTube трёх других видеоматериалов Хаски со ссылкой на то, что они «могут вызвать у несовершеннолетних интерес к совершению суицида, убийства, употреблению табачной продукции, нецензурной брани».