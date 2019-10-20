ИА «Ореанда-Новости». Восемь мероприятий будет реализовано в Москве с 21 до 25 октября.

У жителей столицы появится возможность поучаствовать в самых различных мероприятиях, начиная с интеллектуальной викторины, заканчивая пешеходными экскурсиями.

На портале mos.ru можно найти более подробную информацию.

Проект «Московское долголетие» был создан в прошлом году по инициативе мэра города. В его рамках москвичи смогут посетить музыкальные мероприятия, танцевальный марафон, а также поучаствовать в пешеходной экскурсии. В процессе последней участники смогут посетить историческую часть храма Всех Преподобных Отцов Киево-Печерских в Старых Черемушках.

Завершится программа в пятницу конкурсом «Минута славы».

Программа нацелена на старшее поколение и помощь в поддержании их активного образа жизни. В 2020 году на реализацию проекта планируется выделить 5 миллиардов рублей.