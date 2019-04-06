Из-за этого мультфильм могут закрыть совсем. Команда, которая создаёт мультик, теперь боится за его дальнейшую судьбу, так как в марте Walt Disney Company поглотила Fox и получила права в том числе на «Симпсонов».Новые владельцы могут посчитать сериал недостаточно семейным и могут изменить концепцию. При этом команда скорее всего этого делать не будет и просто закроет его. В Walt Disney Company комментировать эту тему пока не стали.