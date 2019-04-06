06.04.2019, 11:11
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
ИА «Ореанда-Новости». Актриса Ярдли Смит, чьим голосом разговаривает Лиза Симпсон, рассказала, что мильсериал «Симпсоны» не вписывается в концепцию нового владельца компании Fox 2000, которая производить мультик, пишут РИА Новости.
Из-за этого мультфильм могут закрыть совсем. Команда, которая создаёт мультик, теперь боится за его дальнейшую судьбу, так как в марте Walt Disney Company поглотила Fox и получила права в том числе на «Симпсонов».
Новые владельцы могут посчитать сериал недостаточно семейным и могут изменить концепцию. При этом команда скорее всего этого делать не будет и просто закроет его. В Walt Disney Company комментировать эту тему пока не стали.
Из-за этого мультфильм могут закрыть совсем. Команда, которая создаёт мультик, теперь боится за его дальнейшую судьбу, так как в марте Walt Disney Company поглотила Fox и получила права в том числе на «Симпсонов».
Новые владельцы могут посчитать сериал недостаточно семейным и могут изменить концепцию. При этом команда скорее всего этого делать не будет и просто закроет его. В Walt Disney Company комментировать эту тему пока не стали.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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