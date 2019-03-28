28.03.2019, 00:16
Музыкальная сказка-импровизация «Золушка спешит на бал» в Московской государственной консерватории 7 апреля
ИА «Ореанда-Новости» В большом зале Московской государственной консерватории в воскресенье 7 апреля в 15.00 в рамках специального абонемента - Музыкальные сказки – импровизации Григория Файна состоится:
«Золушка спешит на бал» - Музыкальная сказка-импровизация для детей и взрослых
Автор музыки и либретто – Григорий ФАЙН (фортепиано)
В концерте принимает участие – Ансамбль «Звезды джаза»
7 апреля в Большом зале Московской консерватории – уникальная музыкальная сказка-импровизация для детей и взрослых «Золушка спешит на бал» в рамках специального абонемента Григория Файна. Сказка продолжает знакомить детей и их родителей с музыкальными стилями и жанрами. На этот раз жанры можно разделить на четыре группы. Это разнообразные вальсы, которые связаны со светлыми образами сказки, образами Золушки и Феи. Но в сказке звучат не только традиционные венский или немецкий вальсы.
Впервые в сказках Г. Файна прозвучит джаз-вальс, который по музыкальному материалу и тексту вполне можно классифицировать как рок-вальс. Этот вальс имеет довольно развитую форму и динамичную аранжированную импровизацию для оркестра. Песня Феи – это настоящий медленный джаз-вальс с развернутой оркестровой импровизацией. Песня Принца – это типичный Биг-Бит 70х-годов прошлого века. В стиле
раннего джаза звучат «Песня Мачехи», «Песня Разбойников» и «Хор Стражников». В пародийном стиле звучат «Песни Сестер». А «Песня Короля»- это гимн вперемешку с фокстротом. И конечно, практически во всех номерах будет звучать фортепианная импровизация маэстро Григория Файна и музыкантов его ансамбля "Звезды джаза". В целом сказка призвана научить детей слушать и понимать музыку, призвана научить их слышать разнообразный ритм и соответствующим образом на него реагировать.
Хорошо известный сюжет сказки в новом, музыкальном решении призван развивать у детей образное мышление, вкус к хорошей музыке и, конечно, не забывать старые истины о том, что глупо быть завистливым, ленивым и жадным, о том, что добро обязательно восторжествует над злом, и о том, что любовь – святое чувство, которое в итоге всегда побеждает!
Все музыкальные номера звучат в танцевальных ритмах и это значит, что в некоторых номерах, как и в предыдущих сказках Г. Файна, дети смогут потанцевать с героями нашей сказки под живое звучание оркестра!
«Золушка спешит на бал» - Музыкальная сказка-импровизация для детей и взрослых
Автор музыки и либретто – Григорий ФАЙН (фортепиано)
В концерте принимает участие – Ансамбль «Звезды джаза»
7 апреля в Большом зале Московской консерватории – уникальная музыкальная сказка-импровизация для детей и взрослых «Золушка спешит на бал» в рамках специального абонемента Григория Файна. Сказка продолжает знакомить детей и их родителей с музыкальными стилями и жанрами. На этот раз жанры можно разделить на четыре группы. Это разнообразные вальсы, которые связаны со светлыми образами сказки, образами Золушки и Феи. Но в сказке звучат не только традиционные венский или немецкий вальсы.
Впервые в сказках Г. Файна прозвучит джаз-вальс, который по музыкальному материалу и тексту вполне можно классифицировать как рок-вальс. Этот вальс имеет довольно развитую форму и динамичную аранжированную импровизацию для оркестра. Песня Феи – это настоящий медленный джаз-вальс с развернутой оркестровой импровизацией. Песня Принца – это типичный Биг-Бит 70х-годов прошлого века. В стиле
раннего джаза звучат «Песня Мачехи», «Песня Разбойников» и «Хор Стражников». В пародийном стиле звучат «Песни Сестер». А «Песня Короля»- это гимн вперемешку с фокстротом. И конечно, практически во всех номерах будет звучать фортепианная импровизация маэстро Григория Файна и музыкантов его ансамбля "Звезды джаза". В целом сказка призвана научить детей слушать и понимать музыку, призвана научить их слышать разнообразный ритм и соответствующим образом на него реагировать.
Хорошо известный сюжет сказки в новом, музыкальном решении призван развивать у детей образное мышление, вкус к хорошей музыке и, конечно, не забывать старые истины о том, что глупо быть завистливым, ленивым и жадным, о том, что добро обязательно восторжествует над злом, и о том, что любовь – святое чувство, которое в итоге всегда побеждает!
Все музыкальные номера звучат в танцевальных ритмах и это значит, что в некоторых номерах, как и в предыдущих сказках Г. Файна, дети смогут потанцевать с героями нашей сказки под живое звучание оркестра!
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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