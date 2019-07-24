ИА «Ореанда-Новости» На концерте проекта «Сифоническое кино» гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян песню группы Metallica Enter Sandman.

В подписи к видеозаписи исполнения Каспарян поблагодарил культовую группу и отметил, что исполнение композиции – «наш ответ Metallica». 21 июля в Лужниках на концерте группа Metallica спела культовую песню Виктора Цоя «Группа крови». Музыканты каждый раз исполняют один из хитов страны, в которой они выступают.

Каспарян и композитор Игорь Вдовин основали в 2010 году проект «Симфоническое Кино», где исполняют композиции группы «Кино» в сопровождении симфонического оркестра.