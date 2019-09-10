Музыканты почтили память Егора Летова выпуском нового альбома
Сам альбом имеет название «Без меня». Он будет выпущен специально ко дню рождения Егора Летова. 10 сентября ему исполнилось бы пятьдесят пять лет. Новые кавер-версии лидера «Гражданской обороны» можно уже послушать в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». Что касается конкретных имён исполнителей, то, например, группа «Ленинград» исполнила композицию под названием «Винтовка – это праздник», а петербургский проект «Нейромонах Феофан» - «Без меня». В записи альбома приняли участие также музыкант и артист Noize MC, 19-летняя исполнительница и автор песен Гречка, хип-хоп-исполнитель и участник рэп-баттлов Слава КПСС, рок-музыкант Найк Борзов и другие.
Настоящее имя основателя, лидера и единственного постоянного участника культовой рок-группы «Гражданская оборона» Егора Летова – Игорь. Родился музыкант 10 сентября 1964 года в городе Омске. Помимо творчества в группе, Егор Летов был звукорежиссёром, художником-оформителем и коллажистом. Общая численность музыкальных композиций, включая кавер-версии, инструментальные произведения, аудиомонологи и аудиоколлажи ещё одного проекта Летова «Коммунизм», насчитывает свыше одной тысячи ста записей. Автором большинства творческих произведений является сам Егор Летов. Скончался Летов 19 февраля 2008 года в возрасте сорока трёх лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Похоронен в родном городе Омске на территории Старо-Восточного кладбища, рядом с могилой матери.
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