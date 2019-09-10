В записи трибьют-альбома приняли участие двадцать семь музыкантов и групп.

Сам альбом имеет название «Без меня». Он будет выпущен специально ко дню рождения Егора Летова. 10 сентября ему исполнилось бы пятьдесят пять лет. Новые кавер-версии лидера «Гражданской обороны» можно уже послушать в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». Что касается конкретных имён исполнителей, то, например, группа «Ленинград» исполнила композицию под названием «Винтовка – это праздник», а петербургский проект «Нейромонах Феофан» - «Без меня». В записи альбома приняли участие также музыкант и артист Noize MC, 19-летняя исполнительница и автор песен Гречка, хип-хоп-исполнитель и участник рэп-баттлов Слава КПСС, рок-музыкант Найк Борзов и другие.

Настоящее имя основателя, лидера и единственного постоянного участника культовой рок-группы «Гражданская оборона» Егора Летова – Игорь. Родился музыкант 10 сентября 1964 года в городе Омске. Помимо творчества в группе, Егор Летов был звукорежиссёром, художником-оформителем и коллажистом. Общая численность музыкальных композиций, включая кавер-версии, инструментальные произведения, аудиомонологи и аудиоколлажи ещё одного проекта Летова «Коммунизм», насчитывает свыше одной тысячи ста записей. Автором большинства творческих произведений является сам Егор Летов. Скончался Летов 19 февраля 2008 года в возрасте сорока трёх лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Похоронен в родном городе Омске на территории Старо-Восточного кладбища, рядом с могилой матери.