ИА "Ореанда-Новости" Российская певица Светлана Лобода празднует сегодня, 18 октября, свой день рождения. Звезде отечественного шоу-бизнеса исполнилось тридцать семь лет.

С праздников Светлану Лободу поздравили не только родные и близкие певицы, но и лидер известной немецкой рок-группы Rammstein. Отношения Лободы и Тилля Линдеманна до сих пор остаются для поклонников певицы загадкой. Некоторые считают, что их романтические отношения длятся уже два года с момента встречи на фестивале «Жара». И родившаяся в мае прошлого года младшая дочь Светланы Лободы является ребёнком Линдеманна. Даже тот факт, что малышку назвали Тильдой, свидетельствует, по мнению фанатов, в пользу отцовства лидера Rammstein. Хотя сама певица утверждает, что назвала дочь в честь любимой ею актрисой Тильдой Суинтон. Однако, часть поклонников заявляет о том, что никаких романтических отношений между музыкантами нет – якобы Лобода, таким образом, пытается привлечь внимание к собственной персоне.

Тем не менее, независимо от того, кем является для Лободы фронтмен рок-группы, Тилль Линдеманн всё же был замечен среди гостей праздника. Лобода опубликовала в социальных сетях фотографию, сделанную во время празднования дня рождения в одном из заведений города Санкт-Петербурга. Среди других гостей именинницы были замечены продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина и модельер Анзор Тетрадзе.

Отметим также, что Тилль Линдеманн не стал поздравлять Светлану Лободу публично. Коллеги певицы разместили свои поздравления в собственных блогах. Лободу поздравил Михаил Галустян и Надежда Мейхер, которая вместе с именинницей была в составе группы «ВИА Гра». Напомним, что завтра у артистки состоится концерт «SUPERSTAR», который пройдёт на столичном стадионе «ВТБ Арена».