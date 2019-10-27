В этот день ему исполнилось бы семьдесят пять лет.

Почтить память великого актёра решили сегодня установкой мемориального памятника на его могиле, расположенной на территории Троекуровского кладбища. В качестве прототипа для изображения на памятник был взят образ Николая Караченцова в известной рок-опере под названием «Юнона и Авось». Главный герой - граф Резанов, стоит на коленях, именно так и выглядит финальная сцена спектакля. Примечательно, что Николай Караченцов выступал на сцене Ленкома в этой постановке вплоть до 2005 года, когда произошла авария. Напомним, что с артистом инцидент произошёл в феврале. В результате аварии он получил серьёзную черепно-мозговую травму. После больницы артист уже не вернулся на сцену.

По словам вдовы артиста Людмилы Поргиной, сцена из этого спектакля символизирует не только жизнь Николая Караченцова, но и его бесконечное посвящение себя театральному искусству. Сын актёра признался, что на поиск фотографии для памятника у него ушло около месяца.

Поставить памятник Караченцову решили ещё в прошлом году, в год смерти артиста. Поклонники актёра могли бы пожертвовать на него деньги, театр Ленком предложил один миллион рублей. Оказалось, что деньги собирать и не было нужно – люди, занимающиеся отливкой памятника, сказали, что сделают это безвозмездно. Таким образом, они решили почтить память любимого артиста.

Напомним, что Николай Караченцов скончался 26 октября прошлого года. Причиной смерти стала опухоль, которая возникла в лёгком. Операция не привела бы актёра к излечению.