ИА «Ореанда-Новости». Киностудия «Ленфильм» организует новую выставку в Санкт-Петербурге, на которой будут представлены декорации из известных фильмов.

По сообщению пресс-службы кинокомпании, открытие новой экспозиции на «Ленфильме» состоится в мае этого года. Она будет посвящена декорациям и комбинированным съёмкам.

Посетители смогут увидеть уникальные макеты, которые использовались во время съёмок. Например, замок из «Золушки», крейсер «Аврора» из «Залпа Авроры», часы «Эльсинора» из «Гамлета» и многие другие раритетные декорации. Отмечается, что у каждого из экспонатов своя необычная и длинная история.

Сейчас подготовленные для выставки декорации и другие предметы кинопроизводства хранятся в Четвертом павильоне киностудии.