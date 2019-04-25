ИА «Ореанда-Новости». Во время торжественного приёма президента России Владимира Путина и прибывшего в страну северокорейского лидера Ким Чен Ына были исполнены песни из классика русской музыки, а также популярные песни Северной Кореи.

Торжественный приём прошёл после переговоров лидера РФ и президента Северной Кореи. Перед высокопоставленными гостями выступали Государственный концертный ансамбль танца и песни "Кубанская казачья вольница", оркестр и хор Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ. Они исполнили такие произведения, как «Распрягайте, хлопцы, коней», «Очи чёрные», «Вдоль по Питерской», а также «Танец маленьких лебедей» и «Танец с саблями». Для гостей прозвучали корейские произведения и был исполнен хореографический номер "Корейский танец с веерами".