ИА «Ореанда-Новости». После скандала с голосованием на прошлом сезоне «Голоса. Дети» Первый канал принял решения в корне поменять систему оценивания выступлений участников. Механизм создадут ещё до начала нового сезона телепроекта, как сообщает представители телеканала. Также они добавили, что это решение обсуждалось и до скандала с накруткой голосов, но только сейчас специалисты все изменили с учетом данных от Group-IB.

Напомним, что шоу «Голос.Дети» прославилось в этом году из-за крупного скандала, связанного с накручиванием зрительских голосов в финале. Из-за этого победительницей очередного сезона стала дочь знаменитой певицы Алсу. После этого руководство канала аннулировали все результаты, однако даже после перепроверки исход не поменялся.