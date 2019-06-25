ИА «Ореанда-Новости» После танца курсантов харьковского училища на выпускном под песню Олега Газманова «Офицеры» национальная гвардия Украины проведет служебное расследование. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.

На выпускном вечере в Академии Национальной гвардии курсанты танцевали со своими близкими под песню российского исполнителя. В 2015 году в «чёрный список» деятелей культуры Минкульта Украины попали 43 человека, в том числе Олег Газманов, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум.