ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Официальная заставка предстоящего футбольного чемпионата была слегка отредактирована перед показом. Со Спасской башни Московского Кремля таинственным образом исчезла кремлевская советская звезда, а вместо неё появился православный крест. Видео было размещено на основном канале ФИФА 3 июня.

В сюжете видеоряда показаны различные архитектурные строения России, а также площадки, где должны состоятся футбольные турниры. Среди них изображен волгоградский памятник «Родина-мать зовет!», калининградский Домский собор Богоматери и Святого Альберта, Ростовская стела «Освободителям Ростова» и многие другие. Среди них так же присутствуют знаменитые московские достопримечательности вроде храма Василия Баженова, Кремля и Спасская башня. А вот как раз на вершине этой башни вместо советской звезды изображен крест. Так же благодаря курантам становится понятно, что это именно та самая башня. Совпадение? Не думаем.

Скорее всего это связано с тем, что во многих странах Европы произошёл процесс десоветизации. Из этого выходит, что ролик ФИФА о предстоящем чемпионате стоит в одном ряду с такими вещами, как уничтожение памяти об участии советской армии в войне с нацизмом и перевинчивание истории. Очевидно, что подобное не было оплошностью, поскольку другие объекты культуры остались без изменения. Остается надеется, что это первая и последняя попытка исковеркать историю. Впрочем, в остальном видео вышло на славу.

Ролик называется 2018 FIFA World Cup Russia. Его разместили в преддверии мирового футбольного чемпионата на YouTube канале FIFATV 1 июля. На канал, к слову, на сегодняшний день подписано более 2 миллиона человек, а количество просмотров насчитывает более 733 тысяч. Учитывая соотношение лайков и дизлайков, а именно 30 тысяч на 1.8 тысяч, видео пришлось всем по душе. Комментарии в основном написаны позитивные. Пользователи так же хвалят авторов видео, признаются в любви к Москве и передают пример всем жителям России.



