ИА «Ореанда-Новости» Артист цирка Эдгард Запашный приобрёл дорогостоящие наручные часы производства Швейцарии за 31 тысячу долларов. При изготовлении часов использовались остатки компонентов затонувшего лайнера «Титаник». Этой трагедии уже более ста лет. Когда Эдгард Запашный в первый раз узнал об этих часах, то загорелся желанием приобрести их их, невзирая на заоблачную, по меркам среднего дохода россиян, цену.

По словам дрессировщика, эти часы обладают уникальным статусом. Швейцарская фирма, изготовившая часы, делает акцент на коллекционных экземплярах, учитывая экзальтированные потребности потенциальных клиентов. Тому пример в изготовлении отдельных лотов компании лунного грунта, остатков переработки костюмов астронавтов. Цена самого бюджетного экземпляра составляет примерно 500 тысяч рублей.

Дрессировщик Запашный отметил, что часы не снимает ни при каких обстоятельствах. Дорогая покупка стала для него дополнительным стимулом вдохновения в работе.



