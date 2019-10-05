Исполнитель заглавной роли в киноленте «Любовь и голуби» отмечает 5 октября семьдесят пять лет.

Александр Михайлов родился в посёлке под названием Оловянная, сейчас это территория Забайкальского края. После окончания среднего звена школы он с матерью переезжает на Дальний Восток. В 1969 году Михайлов завершил обучение театрального факультета при Дальневосточном педагогическом институте искусств, в течение последующих девяти лет состоял в труппе драматического театра имени К. Маркса в административном центре Саратовской области. В конце 70-х годов прошлого века переезжает в столицу, где состоял в актёрской труппе сначала Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, а затем Государственного академического Малого театра России. Уже семь лет преподаёт в Летней академии, основанной режиссёром Никитой Михалковым. Последние два года вновь играет на сцене Театра имени М.Н. Ермоловой.

За всю свою актёрскую деятельность Александр Михайлов исполнил роли свыше семидесяти пяти персонажей на театральной сцене и более пятидесяти ролей в художественных кинофильмах. Театралы запомнили Михайлова в роли русского царя Ивана Грозного в Малом театре и героев произведений Ф. Достоевского в Приморском драматическом театре. Кинозрители отметили его великолепную актёрскую игру в таких фильмах как «Любовь и голуби», «Мужики!», «Одиноким предоставляется общежитие», «Очарованный странник» и многие другие.

Заслуги Александра Михайлова на актёрском поприще в кино и театре отмечено рядом престижных премий. В 1992 году он получил звание народного артиста РСФСР. В прошлом году был отмечен премией Гильдией актёров России.