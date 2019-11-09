ИА «Ореанда-Новости». Композитор Александра Пахмутова отмечает 90-летний юбилей.

Народная артистка отмечает своё девяностолетие в субботу, 9 ноября. На торжестве, посвящённом круглой дате, будут присутствовать самые близкие друзья артистки. Сам праздник будет проходить на сцене Большого театра.

В честь Пахмутовой на сцене выступит множество знаменитых и близких композитору артистов, включая Николая Баскова и Дениса Мацуева. Также, помимо выступлений с песнями композитора, на сцене покажут фрагменты новых балетов.

Композитора уже поздравил президент России. Владимир Путин отметил, что она подаёт лучший пример любви к своему выбранному делу, к людям и своей Родине. Кроме того, он отметил важность её творчества и любовь народа к песням артистки, подчеркнув её огромный вклад в развитие отечественной культуры.

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. В её репертуаре 400 песен, которые стали любимыми для всего советского народа. В первый раз о ней услышали после упоминания в СМИ «Походной кавалерийской». С тех пор её песни поют представители самых разных возрастов и профессий.