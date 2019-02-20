ИА «Ореанда-Новости» Знаменитый кутюрье, креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд мог оставить часть наследства своей любимице – кошке Шупетт. Об этом пишет издание Figaro.

Белоснежная кошка бирманской породы по кличке Шупетт появилась у Лагерфельда в 2011 году, с тех пор модельер не раз признавался в любви своей питомице. У кошки появились аккаунты во всех популярных социальных сетях, у неё имеется свой банковский счёт, а также ей посвящена книга. Кроме того Шупетт часто принимала участие в съёмках вместе со своим хозяином и сама. В Instagram Шупетт подписчики выражают её свои соболезнования в связи с кончиной её хозяина.

Кутюрье даже заявлял, что любит свою кошку так сильно, что даже хотел бы на ней жениться, если бы это было возможно. Кроме того, Лагерфельд хотел, чтобы его кремировали, а прах смешали с останками его матери и Шупет, если вдруг та умрёт раньше.

В 2015 году модельер заявил, что оставит любимице целое состояние, и когда его не станет, то человек, взявший на себя заботу о Шупетт, будет жить безбедно.

Газета Figaro пишет, что во Франции нет закона, согласно которому можно было бы передать наследство животным.

Однако это возможно было бы сделать в Германии – родной стране кутюрье, но во внимание принимается та страна, в которой проживал усопший, а это была Франция.

По информации издания, существует несколько альтернативных способов исполнить волю Лагерфельда. Например, создать фонд или назначить ответственное лицо, которое бы заботилось о Шупетт.





Известный на весь мир гуру мира моды Карл Лагерфельд скончался во вторник 19 февраля, модельеру было 85 лет. По предварительным данным, Лагерфельд умер от рака поджелудочной железы.

Родился кутюрье в Германии, во Францию перебрался в 1952 году, где создал свою линию одежды — Karl Lagerfeld Impression в 1974 году. С 1983 года Лагерфельд был креативным директором модного дома Chanel.