ИА «Ореанда-Новости» Полотно кисти Леонардо да Винчи «Спаситель мира» обнаружена на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом пишет, ссылаясь на информированный источник, портал Artnet.

Отмечается, что картина итальянского мастера будет находиться на яхте Seren до тех пор, пока в регионе Эль-Ула Саудовской Аравии не будет построен культурный центр, где полотно и будет размещено. При этом, яхта сейчас находится около египетского Шарм-эш-Шейха.

«Спаситель мира» ушёл с молотка в ноябре 2017 года за 450 млн долларов, отмечается, что имя покупателя до сих пор держится в тайне. В марте СМИ писали, что сотрудники филиала Лувра в ОАЭ, где предполагалось вставить картину, не знают, где находится полотно.