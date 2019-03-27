ИА «Ореанда-Новости» Лучшие в России театры находятся в Санкт-Петербурге. Такие данные были получены в результате опроса, которой провёл российский сервис бронирования отелей Tvil.ru, опрос приурочен ко Всемирному дню театра 27 марта.

57% ответивших признали Петербург самым «театральным» городом страны. На второй ступени рейтинга расположилась Москва с её театрами – за столицу голоса отдали 20% респондентов. «Бронзу» в рейтинге и 7% голосов получила Казань.

На четвёртой позиции расположились Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Уфа - за них проголосовали 4% ответивших. Также в число городов с лучшими театральными площадками вошли Воронеж, Нижний Новгород и Пермь.

Всемирный день театра отмечается 27 марта с 1961 года. В России 2019 год объявлен годом театра, в этот год в Москве будет проведено свыше 90 мероприятий.