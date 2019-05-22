ИА «Ореанда-Новости» Британское издание The Guardian составило рейтинг всех серий «Игры престолов» и выбрало самую лучшую за всю историю сериала.

На первом мете рейтинга оказался девятый эпизод второго сезона «Черноводная». В этой серии произошла битва на одноимённой реке и осада Королевской Гавани войсками Станниса Баратеона.

На втором мете стоит серия из третьего сезона «Рейны из Кастамере», издание отмечает, что в этой серии зрителей особенно шокировала цена «красной свадьбы», на которой были убиты сразу несколько главных героев из дома Старков.

На третьей строчке рейтинга «Битва бастардов» - девятый эпизод шестого сезона, сражение в этой серии отмечено, как одно из лучших в кинематографе.

Самой же неудачной серией признали третью серию четвертого сезона «Разрушительница оков», она заняла последнее – 73-е место.