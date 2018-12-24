ИА «Ореанда-Новости» Лучшим фильмом 2018 года пользователи сервиса назвали «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

На «Кинопоиске» фильм получил рейтинг 8.1. Фильм был выдвинут на премию «Оскар – 2018» в семи номинациях. Картина выиграла в двух категориях. Награду в номинации «Лучшая актриса» забрала Фрэнсис Макдорманд, а Сэм Роккуэл получил статуэтку за «Лучшую мужскую роль второго плана».

Лучшим российским фильмом уходящего года стала картина «Движение вверх» Антона Мегердичева, рейтинг фильма составил 7,7. Спортивная драма также стала лидером российского проката, собрав в кинотеатрах почти 3 млрд рублей.

В рейтинге популярных зарубежных актёров на первом месте оказался Том Харди (Безумный Макс: дорога ярости», «Дюнкерк», «Табу»), который в этом году представил фильм «Веном». Среди актрис лидирует Марго Робби («Тоня против всех», «Отряд самоубийц»). Самым популярным российским актёром, как и в прошлом году, стал Александр Петров («Гоголь», «Полицейский с Рублёвки», «Метод», «Притяжение»). А самой популярной российской актрисой пользователи назвали Любовь Аксёнову («Мажор», «Без меня», «За гранью реальности»).

Лучшим новым сериалом стало творение от Netflix «Видоизмененный углерод», его рейтинг составил 7,5. Из российских сериальных новинок в рейтинге лидирует «Домашний арест» с рейтингом 8.

Также в топ лучших сериалов вошли «Звоните ДиКаприо!», «Маньяк» и «Острые предметы».

За 2018 года в прокат вышло 562 фильма, это на 164 кинокартины больше, чем в 2017.

21 декабря эксперты журнала The Hollywood Reporter назвали худшие фильмы 2018 года.Самым плохим фильмом в этом году стала криминальная драма «Кодекс Готти» режиссёра Кевина Конноли с Джоном Траволтой в главной роли.На второй позиции антирейтинга расположился фильм Отто Батхерста «Робин Гуд: Начало».Тройку лидеров закрывает картина «Пятьдесят оттенков свободы» Джеймса Фоули.В пятёрке худших также оказался фильм «Веном» с Томом Харди – самым популярным актёром по версии пользователей «Кинопоиска».







