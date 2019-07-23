ИА «Ореанда-Новости». Издание IndieWire составило список из сотни главных фильмов десятилетия, пишет «Лента.ру».



На первом месте оказалась картина Барри Дженкинса «Лунный свет». Этот фильм получил три «Оскара». В издании отметили, что этот фильм оказал большое влияние на американское кинопроизводство.



На втором месте оказалась картина Джонатана Глейзера «Побудь в моей шкуре». Тройку лидером замкнул фильм «Копия верна» режиссёра Аббаса Киаростами из Ирана.



В десятку лучших также попали две картины Джошуа Оппенхаймера — «Акт убийства» и «Взгляд тишины», фильм братьев Коэнов «Внутри Льюина Дэвиса», а также фильмы «Корпорация "Святые моторы"», «Кэрол», «Мастер», «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Леди Берд».