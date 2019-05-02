ИА «Ореанда-Новости». Путешествие с детьми может быть трудным, но, по крайней мере, некоторые аэропорты стараются изо всех сил, чтобы сделать его легче. Международный аэропорт Даллеса занял верхнюю позицию в рейтинге самых комфортных воздушных гаваней для путешествий с детьми.

UpgradedPoints.com опубликовал свой топ-10 аэропортов, наиболее подходящих для детей. Отбор проводился по широкому кругу критериев, включая качество и количество мероприятий, проводящихся для детей. В список вошли игровые площадки, неограниченный бесплатный Wi-Fi, наличие зарядных станций, зоны ухода за маленькими детьми и многое другое.

Аэропорт Даллес получил 8,78 балла из 10 возможных. UpgradedPoints.com отмечает, что детская игровая площадка для этого аэропорта была разработана НАСА. Интерактивные игры, слайды и авиационная тематика позволяют организовать насыщенный досуг для детей разного возраста, в то время как родители могут отдыхать рядом в удобных креслах, оборудованных мини-станциями для подзарядки мобильных устройств. Даллес также организует специальные мероприятия в течение всего года, в том числе и живые выступления аниматоров и артистов. Благотворительная программа «Крылья для всех» в аэропорту специально предназначена для детей с ограниченными возможностями и позволяет им узнать о воздушных путешествиях.