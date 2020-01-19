ИА «Ореанда-Новости». Продюсер рассказал, когда пройдёт церемонии прощания с музыкантом группы «Ляпис Трубецкой».

Продюсер Евгений Колмыков сообщил, что церемония прощания с Русланом Владыко, который играл в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и Trubetskoy, состоится 21 января под Минском. Музыкант скончался в воскресенье, о чём сообщил директор проекта Trubetskoy Марат Грингауз.

Руслан Владыко 6 июня был ограблен и избит в Минске. Этот инцидент стал причиной комы, в которой артист провёл почти полгода. В настоящее время по этому делу проходит слушание в Белоруссии.

Церемония прощания пройдёт в посёлке Привольном (Минский район). Походроны же состоятся в деревне Обчак того же района.



