ИА «Ореанда-Новости». Рейтинг составлен обозревателями журнала Rolling Stones.

Первую строчку опубликованного списка самых страшных сериалов занял «Твин Пикс». По версии журнала Rolling Stones он является лучшим в жанре ужасов. Творение Дэвида Линча и Марка Фроста вышло в 1990-1991 годах. В сериале рассказывалась история агента ФБР, который проводил расследование убийства девушки в одном из провинциальных городков США. Продолжение истории вернулось на экраны в 2017 году.

На втором месте расположилась «Сумеречная зона», вышедшая в далёком 1959 году. Сейчас, спустя 60 лет, планируется перезапуск этого шоу. Тройку лидеров замкнул относительно новый сериал «Ганнибал». Он стартовал в 2013 году и взбудоражил общественность, производя двоякое впечатление. Многие критикуют ленту, однако признают его выигрышную визуальную составляющую.

В пятёрку лучших в телевизионном хорроре также попали «Секретные материалы и «Нулевой канал».

Из самых известных публике сериалов в рейтинг попали «Баффи-истребительница вампиров», «Ходячие мертвецы», «Настоящий детектив», «Американская история ужасов». Список закрыла канадская лента «Боишься ли ты темноты?».

Ранее был опубликован список самых популярных шоу Netflix. В итоге самым просматриваемым оказался очередной сезон сериала «Очень странные дела».