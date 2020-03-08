ИА «Ореанда-Новости». Среди самых популярных женских профессий в России названы педагоги и продавцы.

По данным Росстата, за 2019 год самыми распространенными профессиями среди женщин России стали продавец и сотрудник сферы образования. Они заняли первую и вторую строчку соответственно. Чуть ниже расположились сотрудники в сфере бизнеса и администрирования, затем занимающиеся экономической и административной деятельностью, завершают представленный список средний медперсонал.

Напомним, что исследование проводилось в конце прошлого года. На тот момент было зафиксировано более 35 миллионов трудящихся женщин.