Оказалось, что в 2018 году в северную столицу приезжали в среднем на 4-5 ночей. Что касается жилья, то за него платили в среднем по 2875 рублей в сутки. Вторую строчку в списке популярных городов заняла Москва. В столицу приезжали в среднем на 3,4 дня. Гостиница туристам обошлась в среднем в 3745 рублей в сутки.. Кроме того, в топ-5 самых популярных у туристов городов вошли также Краснодар и Петрозаводск. Средняя поездка в эти города длилась от двух до трёх дней.Шестую строчку занял Ростов-на-Дону. Здесь туристы останавливались на 1,7 суток, а за гостиницу платили 2100 за день. На 100 рублей дороже оказывалась суточная бронь в Екатеринбурге. В столицу Свердловской области в среднем приезжали на 2,3 дня, пишет «Российская газета».. Последним в списке лучших оказалась Тула. За пряниками и самоварами туристы приезжали в среднем на 2,6 дня. Номер в отеле обходился им в 2026 рублей.Ранее туристы выбрали топ-5 самых дружелюбных городов России. Там лидером также стал Санкт-Петербург. На втором месте оказался Краснодар, третью строчку заняли Севастополь и Казань, а замкнула пятерку Казань.Кроме того, был составлен и рейтинг самых курящих городов. В своеобразном антирейтинге первую строчку занял Брянск. Второе место – Москва, а на третьем расположился Краснодар.