10.01.2019, 20:56
Названы самые популярные у туристов города России
ИА «Ореанда-Новости». Лидером рейтинга самых популярных городов в России для туристов в прошлом году стал Санкт-Петербург. Сервис бронирования жилья Tvil сообщил, что именно там чаще всего бронировали отели.
Оказалось, что в 2018 году в северную столицу приезжали в среднем на 4-5 ночей. Что касается жилья, то за него платили в среднем по 2875 рублей в сутки. Вторую строчку в списке популярных городов заняла Москва. В столицу приезжали в среднем на 3,4 дня. Гостиница туристам обошлась в среднем в 3745 рублей в сутки.
Третье место заняла Казань. Туристы отдавали здесь по 3014 рублей за номер, а в среднем в город приезжали на 2,9 суток. Кроме того, в топ-5 самых популярных у туристов городов вошли также Краснодар и Петрозаводск. Средняя поездка в эти города длилась от двух до трёх дней.
Шестую строчку занял Ростов-на-Дону. Здесь туристы останавливались на 1,7 суток, а за гостиницу платили 2100 за день. На 100 рублей дороже оказывалась суточная бронь в Екатеринбурге. В столицу Свердловской области в среднем приезжали на 2,3 дня, пишет «Российская газета».
Кроме того, в рейтинг также попал Воронеж. Сюда туристы приезжали в среднем на 1,6 дней, а за ночь в отеле отдавали 1858 рублей.
Самыми дорогими оказались гостиницы в Нижнем Новгороде - туристы платили 4202 рубля в сутки. Средняя продолжительность отдыха 2,2 дня. Последним в списке лучших оказалась Тула. За пряниками и самоварами туристы приезжали в среднем на 2,6 дня. Номер в отеле обходился им в 2026 рублей.
Ранее туристы выбрали топ-5 самых дружелюбных городов России. Там лидером также стал Санкт-Петербург. На втором месте оказался Краснодар, третью строчку заняли Севастополь и Казань, а замкнула пятерку Казань.
Кроме того, был составлен и рейтинг самых курящих городов. В своеобразном антирейтинге первую строчку занял Брянск. Второе место – Москва, а на третьем расположился Краснодар.
Оказалось, что в 2018 году в северную столицу приезжали в среднем на 4-5 ночей. Что касается жилья, то за него платили в среднем по 2875 рублей в сутки. Вторую строчку в списке популярных городов заняла Москва. В столицу приезжали в среднем на 3,4 дня. Гостиница туристам обошлась в среднем в 3745 рублей в сутки.
Третье место заняла Казань. Туристы отдавали здесь по 3014 рублей за номер, а в среднем в город приезжали на 2,9 суток. Кроме того, в топ-5 самых популярных у туристов городов вошли также Краснодар и Петрозаводск. Средняя поездка в эти города длилась от двух до трёх дней.
Шестую строчку занял Ростов-на-Дону. Здесь туристы останавливались на 1,7 суток, а за гостиницу платили 2100 за день. На 100 рублей дороже оказывалась суточная бронь в Екатеринбурге. В столицу Свердловской области в среднем приезжали на 2,3 дня, пишет «Российская газета».
Кроме того, в рейтинг также попал Воронеж. Сюда туристы приезжали в среднем на 1,6 дней, а за ночь в отеле отдавали 1858 рублей.
Самыми дорогими оказались гостиницы в Нижнем Новгороде - туристы платили 4202 рубля в сутки. Средняя продолжительность отдыха 2,2 дня. Последним в списке лучших оказалась Тула. За пряниками и самоварами туристы приезжали в среднем на 2,6 дня. Номер в отеле обходился им в 2026 рублей.
Ранее туристы выбрали топ-5 самых дружелюбных городов России. Там лидером также стал Санкт-Петербург. На втором месте оказался Краснодар, третью строчку заняли Севастополь и Казань, а замкнула пятерку Казань.
Кроме того, был составлен и рейтинг самых курящих городов. В своеобразном антирейтинге первую строчку занял Брянск. Второе место – Москва, а на третьем расположился Краснодар.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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