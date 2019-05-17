ИА «Ореанда-Новости» Наталья Вяль поставила окончательную точку в отношениях с актёром. Бывшая супруга звезды ответила отказом на предложение проверки детектором лжи, но подтвердила, что отец её ребёнка не является именитым артистом.

Накануне Иван Краско поделился новостями, что хочет снова сделать предложение Натальи Вяль. Актёр уверял, что определился со своим окончательным выбором. Однако его избранница в эфире ток-шоу заявила, что у неё появился другой спутник жизни, и в её планы совместная жизнь с Иваном Краско не входит. Её соперница в борьбе за сердце представительного актёра потребовала проверки на детекторе лжи. Возлюбленная Ивана Краско дала согласие на участие в передаче «На самом деле», но предложению пройти проверку на детекторе дала отказ, так как отметила, что беременна.

Эмоциональная речь нынешней пассии актёра Шевель шокировала студию ток-шоу: «Я шокирована происходящим. Мне стали известны нелицеприятные вещи. Я хочу предупредить Ивана Ивановича о негативных последствиях союза с Натальей Николаевной. Эта женщина – изменщица, тому имеются доказательства. Она обманывает Ивана Ивановича, занимаясь литьём сладких песен ему в уши», — отметила небезразличная Шевель.

В эфире девушка рассказала, что её соперница влезла бесцеремонным образом в чужую семью, разрушив её и оставив ни с чем. Однако Наталья Николаевна резко парировала обвинительные спичи последней жены артиста. Она отметила, что не вмешивалась в семью, а Краско сам проявил инициативу в отношениях.