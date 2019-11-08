ИА «Ореанда-Новости». По данным Cinema Blend, новый фильм о Джеймсе Бонде станет самым дорогим из все пятёрки.

Работа над созданием картины обошлась в 250 миллионов долларов, что превысило бюджеты всех предыдущих фильмов о знаменитом агенте. Ранее самым дорогим фильмом о Бонде считалась часть «007: Спектр».

После выхода каждой новой картины в рамках франшизы оказывалось, что она на несколько миллионов превышает бюджет предыдущего фильма. Так, со 150 миллионов «Казино «Рояля» сумма поднялась до 245 миллионов «007: Спектр».

Картина «Не время умирать» станет последней из пяти частей проекта с Даниелом Крейгом в роли главного героя.

Однако по меркам Голливуда, «Не время умирать» не является самой затратной лентой. Первый приз принадлежит фильму «Пираты Карибского моря: На странных берегах», являющемуся частью одной из самых популярных франшиз в истории кинематографа.