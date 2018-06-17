



РЕАНДА-НОВОСТИ. О Немецкий футбольный болельщик Губерт Вирт прибыл на чемпионат мира по футболу в Россию на тракторе. По словам путешественника, он выбрал такой вид транспорта ради новых знакомств и впечатлений. Он припарковал своё средство для передвижения – старенькое, 1936 года выпуска, но тем не менее очень крепкое – у стадиона «Лужники» перед матчем, на котором встретились Германия с Мексикой. Губерт Вирт радужно поприветствовал всех, кто ожидал его у стадиона. Он отметил, что российские дороги ему очень понравились, что странно, учитывая немецкие автобаны. Вероятно, болельщик не хотел обижать хозяев страны, принимающей гостей со всех уголков мира.

70-летний Губерт Вирт проехал 25 тысяч километров. Он стартовал из города Форхгайма. Немец проехал через Германию, Польшу и Чехию. А вместе с ним такой долгий путь проделал его любимый питомец – такса по имени Хекс. Но, к сожалению, посмотреть футболу Хексу не удалось, во время матча он дремал в прицепе-бочке, которую Губерт спал сам, пока добирался до Москвы. Губерт признался, что по дороге его пять раз останавливала полиция, но только ради того, чтобы сделать совместную фотографию. Вспоминая о путешествии, немец говорит, что лучшее, что случилось с ним во время поездки – это знакомства с новыми прекрасными и интересными людьми.





Отметим, что Губерт Вирт приехал на матч без билета, выразив надежду на то, что получит его у входа в стадион. И наделся не зря - глава столичного Департамента спорта и туризма Николай Гуляев вручил билет немецкому болельщику. Когда матч завершился, Губерт продолжил своё путешествие. Сейчас он направляется в Сочи, где сборная Германии сыграет против сборной Швеции.





Напомним, ранее букмекеры указали на то, что немецкая сборная – вероятный претендент на победу в чемпионате мира 2018. Прежде сборная Германия побеждала четырежды, не говоря уже о том, что на чемпионате Европы немцы три раза становились триумфаторами.