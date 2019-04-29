ИА «Ореанда-Новости». Художественная инсталляция представляет синхронное расположение отпечатков ботинок солдат. Она была размещена на пляже Девон, чтобы отдать дань памяти 75-ой годовщине малоизвестной трагедии Второй мировой войны. Инсталляция в Slapton Sands, недалеко от Стокенхэма, была создана художником Мартином Барро из благотворительной организации «Там, но не там». С её помощью художник будет собирать деньги для проектов по трудоустройству участников военных действий.

Операция «Тигр» предшествовала известному в военной историографии Дню «Д» или высадке союзников в Нормандии. В ходе союзнического десанта 28 апреля 1944 года 4-й пехотная дивизия США в ранних утренних сумерках попала в засаду немецких торпедных катеров. В результате атаки дивизия потеряла 749 человек. В тот день, 75 лет назад, девять быстроходных немецких торпедных катеров напали на конвой, потопили два LST (десантных корабля) и сильно повредили третий. В результате эта трагедия стала второй по количеству погибших в США за один день войны после атаки японцев на Перл-Харбор. Выжившие в результате неудачной операции были предупреждены о неразглашении. Точное количество погибших не объявлялось в течение почти двух месяцев после вторжения в Нормандию, а полные подробности операции не были известны до 1974 года, когда данные были рассекречены.

Напомним, в восьмидневных учениях, проведённых накануне в американском Слаптоне из-за его сходства с местом высадки в Нормандии, приняли участие 3000 кораблей и 300 000 солдат и моряков. Сопровождение для конвоя десантных кораблей ВМС США предоставил британский корвет.