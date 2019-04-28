ИА «Ореанда-Новости». Столкнувшись с серьёзными затратами на контент, Netflix обращается к надежному рецепту для удовлетворения своих растущих амбиций: привлечению облигаций.

Так, Netflix, готовясь к конкуренции с Disney, обнародовал планы на этой неделе выпустить облигаций на 2,2 млрд долларов. Король потокового видео может использовать фонды, чтобы подстегнуть быстрый рост числа подписчиков. «Netflix был серийным эмитентом долгов», - сказал CNN Business Патрис Кусинелло, директор Fitch Ratings. Несмотря на то, что Netflix считается рискованным заёмщиком из-за огромного притока денежных средств, у компании не возникло проблем с привлечением большего количества инвестиций на выгодных условиях.

На самом деле, Netflix позволил собрать больше денег и занять меньше, чем ожидалось, очень высокий спрос. В компании отмечают, что сделка, которая, как ожидается, завершится на следующей неделе, даст Netflix средства, которые могут быть использованы для производства нового контента и других целей. «Инвесторы хотят вкладывать свои деньги в новые медиа», - сказал Патрис Кусинелло.

Netflix не новичок на рынке облигаций. По данным исследовательской компании Dealogic, компания привлекла 12,8 млрд долларов высокодоходных долгов с ноября 2009 года. Более трёх четвертей этого транша прошло только за последние три года. Это соответствует возрастающим затратам Netflix. За последние четыре года потоковый гигант потратил 7,6 миллиарда долларов. Эта стратегия окупилась. Netflix сейчас имеет почти 150 миллионов подписчиков.