ИА «Ореанда-Новости» Американская компания Netflix выпустит современную версию романа Дюма «Три Мушкетёра», Отмечается, что фильм будет снят в духе боевиков, как «Миссия невыполнима». Информация об этом появилась на портале The Hollywood Reporter.

Сценарий для будущего фильма напишет Харрисон Квери , в роли продюсеров выступят Эрик Ньюман и Скотт Глассголд.

В начале месяца Netflix приобрела права на экранизацию романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». По мотивам романа будет снят сериал на испанском языке, а продюсерами нового проекта Netflix станут сыновья писателя — Родриго и Гонсало Гарсиа.