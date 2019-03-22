ИА «Ореанда-Новости»  Американская компания  Netflix  выпустит современную версию романа Дюма «Три Мушкетёра», Отмечается, что фильм будет снят в духе боевиков, как «Миссия невыполнима». Информация об этом появилась на  портале The Hollywood Reporter.
Сценарий для будущего фильма напишет  Харрисон Квери , в роли продюсеров выступят  Эрик Ньюман и Скотт Глассголд.

В начале месяца  Netflix приобрела права на экранизацию романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». По мотивам романа будет снят сериал на испанском языке, а продюсерами нового проекта Netflix  станут сыновья писателя — Родриго и Гонсало Гарсиа.