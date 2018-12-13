ИА «Ореанда-Новости» Не так давно на сайте Marvel cinematic universe Wiki сообщалось, что российский певец Николай Басков был обнаружен среди персонажей вселенной комиксов о супергероях Marvel.

На сайте можно ознакомиться и с биографией персонажа певца. Легенда появления действующего лица в комиксах заключается в том, что он приходит в один из лучших ночных клубов и флиртует с женщинами. Далее он заказывает у официантки выпивку, а та, в свою очередь, оказывается агентом S.H.I.E.L.D Наташей Романофф, выполнявшим миссию под прикрытием. В биографической справке есть и другие подробности: указаны гражданство, пол и место появления героя в комиксе - The Avengers Prelude: Black Widow Strikes (2012 год).



В базе «Википедии о комиксах Marvel» есть и другие русские персонажи. Таким образом, в комиксе о черной вдове фигурирует певица Вера Брежнева, а Баба-яга является бывшим лидером русской мафии Кощея. Также в комиксах был замечен Борис Ельцин, который описывается, как первый президент России, приветствовавший Тони Старка на открытии завода в стране.