01.07.2019, 22:13
Николай Носков начнёт выступать на сцене после инсульта
ИА «Ореанда-Новости». Певец Николай Носков вернулся к творческой деятельности после длительной реаилитации, пишет «mk.ru» со ссылкой на Instagram продюсера Виктора Дробыша.
Носков два года назад перенёс инсульт и операцию, во время которой ему удалили тромб.
Дробыш записал видеоролик, на котором видно, как Носков поёт в микрофон. Продюсер написал, чтобы поклонники ждали сольный концерт артиста в конце года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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