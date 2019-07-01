ИА «Ореанда-Новости». Певец Николай Носков вернулся к творческой деятельности после длительной реаилитации, пишет «mk.ru» со ссылкой на Instagram продюсера Виктора Дробыша.



Носков два года назад перенёс инсульт и операцию, во время которой ему удалили тромб.



Дробыш записал видеоролик, на котором видно, как Носков поёт в микрофон. Продюсер написал, чтобы поклонники ждали сольный концерт артиста в конце года.

