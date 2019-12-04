04.12.2019, 13:42
Новая избранница Ди Каприо сделала заявление об их разнице в возрасте
ИА «Ореанда-Новости. Встречающаяся с 45-летним Леонардо Ди Каприо 22-летняя актриса Камила Морроне рассказало о том, как ею воспринимается большая разница в возрасте у неё и её избранника.
Морроне заявила, что у неё нет никаких переживаний по поводу того, что Ди Каприо старше её на 23 года.
Она сказала, что в мировой истории и в Голливуде есть огромное количество пар с большой разницей в возрасте. По её утверждению, встречаться каждый может с тем, с кем пожелает.
То, что Морроне и Ди Каприо встречаются, стало известно в начале 2018 года. С тех пор они часто появляются на публике вместе.
Морроне заявила, что у неё нет никаких переживаний по поводу того, что Ди Каприо старше её на 23 года.
Она сказала, что в мировой истории и в Голливуде есть огромное количество пар с большой разницей в возрасте. По её утверждению, встречаться каждый может с тем, с кем пожелает.
То, что Морроне и Ди Каприо встречаются, стало известно в начале 2018 года. С тех пор они часто появляются на публике вместе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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