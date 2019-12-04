Морроне заявила, что у неё нет никаких переживаний по поводу того, что Ди Каприо старше её на 23 года.Она сказала, что в мировой истории и в Голливуде есть огромное количество пар с большой разницей в возрасте. По её утверждению, встречаться каждый может с тем, с кем пожелает.То, что Морроне и Ди Каприо встречаются, стало известно в начале 2018 года. С тех пор они часто появляются на публике вместе.