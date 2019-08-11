В предстоящий вторник, 13 августа, в почтовое обращение выйдет ещё одна марка.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы акционерного общества под названием «Марка», новинка будет посвящена трёхсотлетию маяка Толбухин. Эта постройка расположена на территории Финского залива. Марка выйдет в рамках серии «Маяки России». Уже 13 августа филателисты смогут её увидеть.

Что касается внешнего оформления новой марки, то на её лицевой стороне будет изображён маяк Толбухин. Его было решено разместить на фоне карты, соответствующей его местоположению. Роза ветров является дополнительным элементом украшения новой марки. Помимо самой почтовой марки, акционерное общество «Марка» традиционно выпустит также конверт первого дня и немаркированную карточку. Дополнительно презентуют и специально выпущенные почтовые штемпели для специального гашения в таких городах федерального значения как Москва и Санкт-Петербург.

Маяк Толбухин является одним из старейших российских маяков. Он установлен 7 августа 1719 года на острове искусственного происхождения на краю Котлинской косы. Сама коса отходит к северо-западу от острова Котлин. Инициатором строительства маяка выступил первый российский император Пётр Первый. Строительство маяка началось в 1719 году, возвели его в течение одного года. Изначально маяк носил другое название – «Котлинский». Однако, к середине XVIII века его переименовали в честь русского полковника Федота Толбухина, который являлся первым комендантом этого маяка. Стоит отметить, что маяк Толбухина включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.