Снимок вызвал восторженные эмоции у поклонников исполнителя.

Напомним, что у Энрике Иглесиаса и российской теннисистки Анны Курниковой родились двойняшки. Мальчику Николасу и девочке Люси 16 декабря исполнится два года. Отец неоднократно делился в Сети фотографиями и видеороликами с участием двойняшек, каждый раз вызывая у своих поклонников радостные и тёплые эмоции. На этот раз Энрике Иглесиас опубликовал снимок, на котором он держит за руки своих детей. Певец и малыши сняты со спины и выходят из массивных дубовых дверей. На фото видно, как подросли дети Иглесиас и Курниковой с момента публикации предыдущего снимка. Кадр подписал Иглесиас следующим образом: «Снова в пути». Особую трогательность снимку придало то, что малыши выходят босыми. Комментарии под фотографией оказались очень положительными и радостными, многие отметили, что это очень мило и красиво. Некоторые признали, что испанский певец с детьми представляет идеальную картинку. Стоит отметить, что певец, действительно, много времени проводит с детьми, с удовольствием принимает участие в воспитании малышей и с большим восторгом играет с ними. Забавное видео, опубликованное певцом, свидетельствует об этом.

Примечательно, что Анна Курникова недавно сменила фамилию в профиле социальных сетей, тем самым вызвав слухи о свадьбе с Энрике Иглесиасом. Несмотря на семнадцать лет отношений, они так и не зарегистрировали свои отношения. Пара редко выходит в свет вместе, а в сети практически нет их общих фотографий. Это наводило поклонников пары на разрыв их отношений. Однако, испанский телеведущий Марио Лопес разместил недавно фото вместе с Иглесиас и Курниковой, доказав, что пара по-прежнему вместе.